FC Botoşani - FC Argeş 3-1, în Superligă

FC Botoşani a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 3-1 (2-0), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal, Agerpres.



Ştefan Bodişteanu (18), Sebastian Mailat (45+2) şi Zoran Mitrov (84) au marcat pe rând, în timp ce golul oaspeţilor a fost reuşit de tunisianul Adel Bettaieb (83), cu concursul portarului Giannis Anestis.



AFC Botoşani - FC Argeş 3-1 (2-0), Stadion Municipal - Botoşani

Au marcat: Ştefan Bodişteanu (18), Sebastian Mailat (45+2), Zoran Mitrov (84), respectiv Adel Bettaieb (83).

Arbitru: Andrei Moroiţă (Ploieşti); arbitri asistenţi: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova), Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF

