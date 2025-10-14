Fake news cu Trump și Macron. A cui era, de fapt, mâna buclucașă care s-a viralizat pe Internet / foto în articol

În ultimele ore, în mediul online s-a viralizat un fake news, mai exact o imagine care arată o mână pe care au rămas urmele altor degete care a strâns-o. Fotografia a fost prezentată ca și cum ar fi mâna președintelui francez Emmanuel Macron, care a fost strâns puternic de către Donald Trump la summitul de la Sharm el-Sheikh.

Contactul dintre Trump și Macron, care a durat aproximativ 26 de secunde, a fost mai mult decât un gest de curtoazie: liderii au tras unul de altul și au transformat momentul într-o aparentă „bătălie pentru supremație fizică”.

Conform cititorului de buze Nicola Hickling, Trump și Macron au făcut comentarii subtile și chiar amenințări unul altuia în timpul fotografiilor oficiale, scrie Ladbible. Imaginea care s-a viralizat în mediul online o puteți vedea mai jos.

Macron's hand after Trump manhandled him ???? pic.twitter.com/tl50mcDmKV — Thomas Brannelid (@BrannelidT) October 13, 2025

Dar mâna prezentată ca fiind a lui Emmanuel Macron nu era, de fapt, a președintelui francez. Acest lucru se putea observa foarte ușor la o analiză atentă a filmării în care liderul de le Élysée își strânge mâna cu Donald Trump.

În imaginile de mai jos se poate vedea că Emmanuel Macron are verigheta pe degetul inelar al mâinii drepte, obiect care nu mai apare pe mâna cu urme de degete.

De asemenea, manșeta cămășii este invizibilă în fotografie, pe când în filmare se poate observa destul de ușor sub sacou.

Mâna buclucașă se pare că este a Prințului William al Marii Britanii, de la o întâlnire a acestuia cu primul-ministru al Indiei Narendra Modi. Imaginea este din anul 2016.