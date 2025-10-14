€ 5.0879
Data actualizării: 14:45 14 Oct 2025 | Data publicării: 14:44 14 Oct 2025

Fake news cu Trump și Macron. A cui era, de fapt, mâna buclucașă care s-a viralizat pe Internet / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

trump-macron-strangere-de-mana_43940100 FOTO: Agerpres
 

Un fake news de la ultima întâlnire dintre Donald Trump și Emmanuel Macron s-a rostogolit în mediul online.

În ultimele ore, în mediul online s-a viralizat un fake news, mai exact o imagine care arată o mână pe care au rămas urmele altor degete care a strâns-o. Fotografia a fost prezentată ca și cum ar fi mâna președintelui francez Emmanuel Macron, care a fost strâns puternic de către Donald Trump la summitul de la Sharm el-Sheikh.

Contactul dintre Trump și Macron, care a durat aproximativ 26 de secunde, a fost mai mult decât un gest de curtoazie: liderii au tras unul de altul și au transformat momentul într-o aparentă „bătălie pentru supremație fizică”.

Conform cititorului de buze Nicola Hickling, Trump și Macron au făcut comentarii subtile și chiar amenințări unul altuia în timpul fotografiilor oficiale, scrie Ladbible. Imaginea care s-a viralizat în mediul online o puteți vedea mai jos.

Dar mâna prezentată ca fiind a lui Emmanuel Macron nu era, de fapt, a președintelui francez. Acest lucru se putea observa foarte ușor la o analiză atentă a filmării în care liderul de le Élysée își strânge mâna cu Donald Trump.

În imaginile de mai jos se poate vedea că Emmanuel Macron are verigheta pe degetul inelar al mâinii drepte, obiect care nu mai apare pe mâna cu urme de degete.

De asemenea, manșeta cămășii este invizibilă în fotografie, pe când în filmare se poate observa destul de ușor sub sacou.

Mâna buclucașă se pare că este a Prințului William al Marii Britanii, de la o întâlnire a acestuia cu primul-ministru al Indiei Narendra Modi. Imaginea este din anul 2016.

fake news
donald trump
emmanuel macron
printul william
