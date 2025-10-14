€ 5.0903
Data actualizării: 11:35 14 Oct 2025 | Data publicării: 11:31 14 Oct 2025

Tensiune la summit: Un cititor de buze a descifrat dialogul subtil dintre Trump și Macron
Autor: Alexandra Curtache

trump-macron-strangere-de-mana_43940100 FOTO: Agerpres
 

Un cititor de buze profesionist a încercat să descifreze mesajele subtile și presupusele amenințări transmise între Donald Trump și Emmanuel Macron în timpul unui salut tensionat, care a atras atenția lumii la summitul global de luni, 13 octombrie.

Strângerea de mână dintre Trump și Macron, care a durat aproximativ 26 de secunde, a fost mai mult decât un gest de curtoazie: liderii au tras unul de altul și au transformat momentul într-o aparentă „bătălie pentru supremație fizică”.

Conform cititorului de buze Nicola Hickling, Trump și Macron au făcut comentarii subtile și chiar amenințări unul altuia în timpul fotografiilor oficiale, scrie Ladbible.

„Mă bucur să te văd, deci ai fost de acord”, i-ar fi spus Trump lui Macron. Răspunsul francezului, întorcând privirea de la camere, a fost: „Desigur”.

Dialogul aparent tensionat a continuat: „Bine, acum vreau să știu de ce. M-ați rănit. Eu știu deja. Eu fac pace”, ar fi spus Trump.

Macron a ripostat subtil: „Să ne ocupăm de asta în spatele ușilor închise”, iar Trump a replicat: „L-am rănit doar pe celălalt”.

Contextul tensiunilor dintre cei doi lideri

Interacțiunea din Egipt vine după o serie de conflicte diplomatice recente. Luna trecută, Macron s-a alăturat altor națiuni în recunoașterea statului Palestina, ceea ce l-a determinat pe Trump să critice decizia, susținând că aceasta „onorează Hamas”.

Summitul a inclus și discuții despre viitorul Gazei, după încetarea focului, iar tensiunea fizică și verbală dintre lideri a fost un moment remarcat de media internațională.

Reacția publicului și social media

Internauții nu au pierdut ocazia de a ironiza „tradiția” strângerilor de mână între Trump și Macron. Comentariile de pe rețelele sociale au comparat gestul cu luptele de wrestling sau cu un joc de forță între cei doi lideri:

„Diplomație, dar fă-o WWE”, a scris un utilizator, în timp ce altcineva a descris momentul ca o „luptă cu brațele”.

Strângerea de mână de aproape o jumătate de minut a devenit astfel un simbol al tensiunilor subtile și al personalităților puternice ale celor doi lideri, capturând atenția lumii între momentele oficiale ale summitului. 

@yass.unitedstates Trump’s ominous warning to Macron at the Egypt peace summit. What started as a handshake quickly turned into a tense standoff and lip readers say Trump’s words carried a chilling message. Was it diplomacy… or a power play on the world stage?  #trump #Macron #peace #viral #handshake ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

