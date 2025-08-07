Facturile la energie vor exploda în august. Pe lângă prețul neplafonat, avem și majorarea TVA

Românii primesc facturi cu prețuri mult mai mari în august.

Urmează să vină primele facturi pentru luna iulie. Amintim că, de la 1 iulie, prețul pentru energia electrică nu mai este plafonat. Facturile vor conține noile tarile.

Pe lângă noul preț la energie electrică, aplicabil de la 1 iulie, avem și noile măsuri fiscale pentru facturile care sunt emise începând cu 1 august.

Ce înseamnă asta? O cotă de TVA de 21%. Facturile nu vor fi influențate doar de prețul neplafonat, dar și de TVA-ul majorat.

Prin urmare, toți cei care anunțau că facturile vor exploda din august, în urmă cu câteva luni, nu au luat în calcul un alt aspect neprevăzut: majorarea TVA. Este de așteptat ca facturile să crească considerabil în acest context, cele care urmează să fie emise din luna august.

