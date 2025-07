Explozie uriașă la Roma! S-a auzit în aproape tot orașul. Sunt zeci de răniți - FOTO / VIDEO

UPDATE:

A explodat un depozit de gaz și combustibil. Locuitorii din zona deflagrației s-au speriat și au fugit. Opt polițiști și un pompier au fost răniți, scrie Corriere della Sera. Deși au suferit arsuri, viața nu le este pusă în pericol. Șase dintre polițiști fac parte din echipajele de intervenție rapidă, iar doi de la secția Tor Pignattara.

„Suntem în contact constant cu structurile competente pentru a monitoriza starea lor de sănătate și a urmări toate evoluțiile incendiului”, a declarat Domenico Pianese, secretar general al sindicatului de poliție Coisp.

La fața locului au sosit echipaje de la urgență cu două mașini de intervenție și trei ambulanțe. Pompierii continuă să încerce stingerea incendiului.

Numărul răniților crește pe măsură ce continuă verificările. Momentan sunt 21 de persoane care se aflau în zonă și au fost afectate de foc sau de resturi. Cinci persoane au fost transportate la spital: 3 la Umberto I și 2 la San Giovanni. Toți au suferit arsuri ușoare și tăieturi provocate de geamurile sparte. Serviciile de urgență au instalat două posturi medicale avansate (cu un medic de urgență și trei asistenți medicali). A fost alertat și spitalul Sandro Pertini, unde s-a activat unitatea de criză și a fost eliberată sala de urgență, în așteptarea răniților. O persoană cu arsuri grave a fost transportată la spitalul Sant’Eugenio.

Explozia a avut loc într-o zonă unde se află o creșă și un club sportiv. Epicentrul deflagrației ar fi fost într-o benzinărie, însă nu este clar dacă totul s-a întâmplat în momentul unui realimentări cu combustibil.

Verificările forțelor de ordine continuă, iar în zonă s-au produs daune semnificative. În mai multe clădiri geamurile au fost sparte. „Zburau bucăți de sticlă și fier”, au povestit unii locatari, îngroziți de explozia care a zguduit blocurile. Fragmente dintr-un acoperiș au fost proiectate la 300 de metri distanță.

Printre persoanele implicate în explozie se află și câțiva șoferi care stăteau la coadă lângă benzinăria unde izbucnise deja incendiul. Se pare că un vehicul ar fi lovit o pompă de alimentare. Flăcările se manifestau deja de câteva minute, astfel că echipajele de intervenție erau deja prezente. Însă, brusc, s-a produs o explozie devastatoare, urmată de o flacără vizibilă de la sute de metri, apoi de o a doua deflagrație.

Printre primii intervenienți au fost echipajele de carabinieri, iar un militar a fost grav rănit. Alături de ei a intervenit și Garda Financiară, care a escortat ambulanțele spre spitale.

Știrea inițială:

Mai multe persoane au fost rănite, dintre care trei în stare gravă cu arsuri, în urma unei explozii produse vineri la o benzinărie dintr-un cartier estic al Romei, oraș în care trăiește o comunitate numeroasă de români.

Deflagrația s-a produs la o stație care alimenta cu benzină, motorină și GPL, situată pe Via dei Gordiani. Potrivit presei locale, explozia a fost atât de puternică încât a fost auzită în aproape toată capitala Italiei, transmite Agerpres.

Roma Today a publicat imagini dramatice care surprind un nor uriaș de fum deasupra benzinăriei cuprinse de flăcări.

Din motive de siguranță, autoritățile au închis temporar stația de metrou "Teano", aflată în apropiere, la cererea poliției.

