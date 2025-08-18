Explozie puternică la o uzină din Rusia. Bilanțul morților a crescut la 20

Bilanţul exploziei produse săptămână trecută la o uzină din regiunea rusă Riazan a crescut la cel puţin 20 de morţi şi 134 de persoane rănite, au anunţat luni serviciile de urgenţă locale, relatează Reuters și Agerpres.



Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan, situată la sud-est de Moscova, a declarat vineri că explozia a fost declanşată de un incendiu izbucnit în interiorul unui atelier al uzinei.



Cu toate acestea, din informaţiile oferite de presa rusă nu este clar ce a provocat incendiul sau ce anume producea uzina.



Surse oficiale ruseşti au oferit detalii doar în legătură cu eforturile depuse de autorităţi pentru găsirea şi îngrijirea răniţilor.



"Până pe 18 august, 20 de persoane au murit în urma incidentului", a declarat departamentul serviciului local de urgenţă într-o postare pe Telegram.



"Există 134 de răniţi, dintre care 31 de pacienţi se află în spitale din Riazan şi Moscova, în timp ce 103 pacienţi se află sub tratament ambulatoriu", a precizat sursa citată.

