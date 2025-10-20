Explozie bloc Rahova: Se cere schimbarea legislației în caz de avarie. Propunerea economistului Adrian Negrescu

Economistul Adrian Negrescu face un apel la schimbarea legislației în domeniul gazelor naturale, după explozia blocului din Rahova.

Acesta e de părere că responsabilitatea Distrigaz ar trebui să se extindă dincolo de contorul fiecărui bloc și să includă întreaga gestionare a intervențiilor în caz de avarie.

„ANRE trebuie să propună, de urgență, modificarea legislației în domeniul gazelor naturale. Statul trebuie să oblige companiile din acest sector să ofere întregul pachet de servicii pentru clienți, de la monitorizarea rețelelor până la intervenția în caz de avarie.

Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului. Dacă tot își autorizează propriile firme de intervenție, să fie cea care gestionează intervenția în caz de avarie. Are baza de date, toate datele tehnice și specialiștii capabili să gestioneze rapid un scenariu de risc. Altfel spus, nu asociațiile de proprietari sau ceilalți beneficiari să fie nevoiți să caute o firmă de reparații, ci să fie în responsabilitatea Distrigaz această activitate”, a punctat Negrescu.

Negrescu, variante de gestionare a unei avarii la gaze

În prezent, clienții sunt prinși într-un „adevărat sistem clientelar”, mai spune el, în care firmele de instalații acreditate impun tarife și condiții fără nicio cale de apel. Negrescu punctează că intervențiile în caz de avarie ar trebui gestionate integral de Distrigaz, care să coordoneze lucrările, să stabilească modul de acțiune, dinamica intervențiilor și costurile.

„Și asta în condițiile în care beneficiarii sunt, în acest moment, victimele unui adevărat sistem clientelar, cu puternice tente de abuz de poziție dominantă, în care firmele de instalații acreditate își impun condițiile, tarifele, fără nicio posibilitate de apel din partea clienților. Dacă tot le agrează, Distrigaz trebuie să le gestioneze intervențiile, să stabilească modul de acțiune, dinamica intervențiilor, disponibilitatea serviciilor și, mai ales, costul acestora.

În mod normal, toate costurile de intervenție n-ar trebui să fie plătite separat, ci pe factura de gaze a clientului, într-un sistem de plată în funcție de valoarea intervenției. Dincolo de modificarea legii, inițiată de ANRE, ar trebui ca și statul să oblige primăriile să respecte legea asigurărilor obligatorii. Primăriile ar trebui să condiționeze plata taxelor și impozitelor locale de dovada asigurării PAD împotriva dezastrelor”, a mai spus el.