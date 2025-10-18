Explozie bloc Rahova. Persoană în stare gravă, transportată, în aceste momente, în Austria

”O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, care se afla în stare critică și este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate.

Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării” anunță Departamentul pentru Situații de Urgență, în această dimineață.

Ultima informare despre starea victimelor internate în spitale, după explozia blocului din București, de vineri seară, arăta: