Data publicării: 10:05 18 Oct 2025

Explozie bloc Rahova. Persoană în stare gravă, transportată, în aceste momente, în Austria
Autor: Roxana Neagu

explozie bloc Bucuresti Rahova Sursa foto: Agerpres
 

O persoană rănită grav, în urma exploziei blocului din Rahova, este transferată, acum, în Austria.

”O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, care se afla în stare critică și este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.
 
Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate.
 
Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării” anunță Departamentul pentru Situații de Urgență, în această dimineață. 
 
Ultima informare despre starea victimelor internate în spitale, după explozia blocului din București, de vineri seară, arăta: 
 
În urma evaluărilor medicale de specialitate efectuate în unitățile sanitare incluse în celula de crizǎ, situația pacienților internați este următoarea:
 
Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca – 3 pacienți
 
• Pacient, 68 de ani – operat de urgențǎ, urmează investigații imagistice suplimentare și monitorizare de specialitate.
• Pacientă, 58 de ani – prezintă fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare; necesită intervenție chirurgicală.
• Pacient, 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secția de chirurgie pentru monitorizare.
 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 2 pacienți
 
• Pacient pediatric – traumatism cranio-cerebral și plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secția de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală.
 
• Pacientă pediatrică – intubată și ventilată mecanic; se află în blocul operator din cadrul secției de neurochirurgie.
 
Spitalul Universitar de Urgență București – 6 pacienți
 
• Pacient, 53 de ani – cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat; s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate.
 
• Alți 4 pacienți au fost evaluați medical, fără a necesita internare.
 
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – 2 pacienți
 
• Pacientă, 78 de ani – arsuri pe o suprafață corporală de sub 15%; în prezent nu necesită transfer în străinătate, starea fiind stabilă și echilibrată.
 
• Pacient, 58 de ani – evaluat în Unitatea de Primiri Urgențe, a refuzat internarea pentru monitorizare.

