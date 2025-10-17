Explozia din Sectorul 5 scoate la iveală nereguli grave. Chirieac: Statul e putred până la măduvă și ucide fără milă

După explozia devastatoare din Sectorul 5, ies la iveală mărturii cutremurătoare din partea locatarilor. Oamenii povestesc că mirosul puternic de gaz fusese sesizat încă din dimineața zilei precedente, iar în urma intervenției Distrigaz, robineții au fost închiși.

Ulterior, o firmă autorizată, recomandată chiar de reprezentanții Distrigaz, a venit la fața locului, a verificat, a rupt sigiliul și a redeschis gazul, solicitând 1.500 de lei pentru intervenție. Locatarii au refuzat plata și au cerut o verificare completă a instalației, însă firma a plecat, lăsând sigiliul rupt. Gazul a continuat să se simtă toată noaptea, iar în dimineața de 17 octombrie s-a produs tragedia. Același locatar a povestit cum a plecat mai devreme de la muncă pentru a-și salva copilul din bloc.

Analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, a comentat întreaga speță, punând accentul pe putreziciunea statului, incompetență și victimele care adesea plătesc greșelile politicului.

”Această putreziciune poate să și ucidă”

„Ceea ce vedem aici este o crimă cu premeditare. Avem declarațiile unui om care a asistat, martor, la o crimă. Când spunem la televiziuni sau pe DC News sau unde apucăm că statul e putred până în măduvă, nu mințim. Lumea trebuie să înțeleagă că această putreziciune poate să și ucidă. Și ucide fără milă. O vedem în sistemul medical, în sistemul de servicii al statului și așa mai departe. Deci, tot sistemul este putred. O să spuneți ‘da, dom’ne, dar Distrigazul e privat’. Nu e privat, dom’ne, nu e de capul lui, fiindcă procedurile le face ANRE-ul.

”Dacă vine și cutremurul ăl’ mare, zi-mi ce faci?”

Și totul e așa cum s-a povestit. Cu firma autorizată care îți dă un număr de telefon și îți spune ‘mai bine sunați la ăștia’. Ăștia au spus ‘bine, vă deschidem gazul’, cu riscul de a exploda blocul și asta s-a și întâmplat, din păcate. ‘Vă mai luăm 100 de euro să vă montăm un senzor de gaze’, care, presupun, costă doi euro, dar ei ți-l dau cu 100. Deci, toate lucrurile acestea sunt permise de statul român. Despre asta este vorba. Ce să mai sperăm? Ni se spune că, la ora asta, încă mai sunt oameni sub dărâmături. Păi, dacă, Doamne ferește, vine cutremurul acela care se tot anunță, intens, ce ne facem? Dacă vine și cutremurul ăl’ mare, zi-mi ce faci? Păi, dacă nu ai putut să scoți, după atâtea ore, cu atâta amar de utilaje, un om de sub dărâmături, la un singur bloc, ce o să fie când vine cutremurul? Bucureștiul are mari probleme. Centrul Istoric e tot cu bulină roșie. Ce facem? Ce se întâmplă? Și cu toții știm asta, da? Se discută de nu știu când. Nu știu la ce stăm și mai reflectăm.

Asta rezultă din votul pe care noi l-am dat și anul trecut, și anul acesta. Atunci când trebuie să votăm rațional, vine emoția, ne influențează TikTok-ul, ne influențează nu știu cine, nu-l votăm pe ăla, nici pe ăla, și uitați că reforma statului nici măcar nu a început. Totul se răsfrânge. Totul se plătește, la un moment dat. Au plătit, ca de obicei, nevinovații. Eu îmi aduc aminte și de alte momente îngrozitoare, în care oameni absolut nevinovați au suferit din cauza incompetenței. Diverși oameni instigați, înșelați, mințiți au ieșit să lupte cu guvernul, pe atunci. Unde sunt? Mi se pare foarte important.

”Dacă era Grindeanu prim-ministru, lumea era în stradă acum”

Fiind un premier de unde trebuie, nu există nicio mișcare socială în acest moment. Dacă era Grindeanu prim-ministru, vă asigur că lumea era în stradă acum. Sunt foarte sigur. Se fac proceduri. Procedurile sunt făcute de ANRE. A venit Distrigaz într-o clădire cu mare pericol de explozie și a ajuns la concluzia că nu trebuie să facă nimic. Apoi, firma recomandată de ei a zis ‘vă dau drumul la gaz dacă îmi dați 1.500 de lei și de mâine vă mai iau niște bani’. Pur și simplu, ca la piață, dar cu prețul vieții oamenilor. Lumea e foarte liniștită! Dacă era un partid care încurca, care era de la partidul nepotrivit, atunci era o problemă. Măcar așa rămânem veșnic stabili politici”, a explicat Bogdan Chirieac.