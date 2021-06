Explozia de la Arad. Liviu Chesnoiu, ipoteză neașteptată despre moartea lui Ioan Crișan: Mercenar din spațiul ex-sovietic sau din Serbia

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a lansat o nouă ipoteză în cazul exploziei de la Arad, în care afaceristul Ioan Crișan, în vârstă de 67 de ani, a murit. Chesnoiu susține că asasinul afaceristului ar putea fi din spațiul ex-sovietic sau din Serbia. Reamintim că în această seară au apărut noi informații potrivit cărora unul dintre ADN-urile găsite pe explozibil de către anchetatori nu există în baza de date din România. Tot astăzi s-a aflat că în interiorul mașinii respective a fost găsit un telefon care ar conține informații foarte importante pentru anchetă. Telefonul era intact, asta deși mașina afaceristului Ioan Crișan ar fi explodat în 18 rafale succesive.

"Doamna care a fost audiată (presupusa amantă a omului de afaceri n.r.) e un pion important care era în prejma victimei și știe și ceva în plus. A fost atenționat de 2 ori și nu a înțeles: odată când i-au dat foc la casă și odată când i s-au furat bani din seif. Se pare că el a dat niște informații. În lumea lor (a traficanților de țigări n.r ) așa ceva nu se iartă. Aici nu te joci. Sunt foarte mulți bani în joc. A deranjat pe cineva și s-a comandat un mercenar, care poate să fie din spațiul ex-sovietic sau din Serbia. (...) Câteva secunde le-a trebuit să pună bomba sub scaun. Oamenii aceștia și-au făcut lecțiile, l-au urmărit, l-au filat”, a afirmat psihologul criminalist Liviu Chesnoiu în cadrul emisiunii "100%", de la Realitatea Plus, moderată de Laurențiu Botin.

Potrivit lui Liviu Chesnoiu, mesajul celor care au ordonat crima de la Arad ar putea fi următorul: "Dacă te bagi peste afacerile altora, plătești cu viața". "Beneficiarul transportului de țigări a zis: "Gata!". A călcat pe bec (Ioan Crișan n.r.) și a trebuit să plătească cu viața.", a mai spus Liviu Chesnoiu, colonel de poliție în retragere și, totodată, expert poligraf.

Potrivit lui Chesnoiu una dintre ipotezele asasinatului este că Ioan Crișan ar fi fost aruncat în aer pentru că era informator al poliției și, din această calitate, ar fi dat informații oamenilor legii care au găsit recent un transport cu 600 de baxuri de țigări de contrabandă. Totuși, criminaliștii iau acum în calcul și alte piste.

