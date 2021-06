Explozie Arad: Amanta lui Ioan Crișan și un bărbat cu bluză albastră au urmărit totul. Gâdea: Ce faci când pierzi pe cineva drag? - FOTO

Femeia care lucra alături de omul de afaceri Ioan Crișan, despre care se spune că ar fi fost amanta lui, ar fi stat pe o bancă și ar fi urmărit totul. Afaceristul în vârstă de 66 de ani a murit sâmbătă dimineață, după ce mașina sa, un bolid de lux, a explodat. Se pare că ar fi fost 18 explozii repetate, iar bomba ar fi fost pusă în mașină, sub scaunul șoferului. Mașina lui Ioan Crișan se pare că era pe numele surorii amantei sale. Vezi aici mai mult

Amanta lui Ioan Crișan a urmărit scenele de pe o bancă

În mașina lui Ioan Crișan au fost găsite două urme de ADN, unul al victimei, altul al unei persoane care nu apare în baza de date din România. Imaginile transmise de Antena 3, din dimineața zilei de sâmbătă, de la locul exploziei, ar arăta-o pe femeia ce i-a fost alături lui Ioan Crișan și-n afaceri și, se pare, și-n viața personală. Ea stă pe bancă și se uită la ce se întâmplă. Ar fi însoțită de bărbatul în bluză albastră care pare că urmărește întreaga anchetă de la fața locului. El apare în mai multe momente, stând în apropierea anchetatorilor, astfel încât să poată auzi și informații.

Mihai Gâdea, întrebare cheie

Mihai Gâdea, realizatorul Antena 3, a remarcat că presupusa amantă stă pentru mult timp pe bancă și urmărește acțiunea de la fața locului: ”Astăzi am întrebat mai multe persoane ce face un om care pierde pe cineva drag, pe cineva apropiat. Te duci și stai lângă locul în care a fost aruncat în aer, e firesc să faci lucrul acesta? Foarte important e să-l urmăriți și pe cel în bluză albastră care nu stă alături de doamnă, ca s-o consoleze, ci mai degrabă alături de anchetatori. Este un apropiat, în mod evident, vedem al cui. Se plimbă alături de anchetatori, are o stare de neliniște. Pare că încearcă în permanență să observe, să asculte, să vadă lucruri. Este personajul care, pentru multe ore, s-a plimbat în zona asasinatului”.

Profilerul FBI Mihaela Brooks: Cum a aflat amanta?

Profilerul FBI Mihaela Brooks spune că ”ADN-ul care există pe bombă poate să fie și a celui care a fabricat bomba, dar și al celui care a plasat-o sub scaun. Acum, având ADN-ul de pe bombă, eu aș lua și ADN-ul celor care urmăreau ancheta de la fața locului ca să afle informații. Ca măsură pentru a elimina anumiți oameni din anchetă. Cât despre amanta d-lui Crișan, prima mea întrebare este cum a aflat?”. Mai mult, profilerul, întrebată la cine s-ar duce pentru a afla mai multe despre Ioan Crișan, a răspuns ferm: ”La amantă”, ea fiind și contabila, știind și problemele economice ale firmelor. Mai mult, Mihaela Brooks vede cel mult doi complici la fața locului asasinatului. Aceasta subliniază că se poate verifica când a vorbit ultima dată Ioan Crișan cu amanta, dar și cu soția și ridică un mare semn de întrebare: ”De ce prietenul lui Ioan Crișan a sunat amanta și nu soția? Și unde e prietenul, după explozie?”.

”Ca posibil informator, felul în care a fost omorât e prea mult. Aș merge pe altă variantă” a mai spus profilerul, la Antena 3.