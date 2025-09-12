Data actualizării: | Data publicării:

Exercițiul recomandat de un psihiatru pentru a calma anxietatea rapid și eficient

Autor: Ema Apostu | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com, @maryanaserdynska
Sursa foto: https://www.freepik.com, @maryanaserdynska

Anxietatea este o problemă tot mai frecventă, iar psihiatrul Fernando Mora recomandă un exercițiu simplu de respirație care ajută la calmarea rapidă a acesteia.

Este un exercițiu care se poate face oriunde și nu este greu de realizat. Potrivit psihiatrului, trebuie să cauți „un loc cât mai liniștit posibil și să îți pui mâinile pe picioare”. Apoi, „începe să respiri în formă de pătrat”. Cu alte cuvinte, „inhalezi timp de patru secunde, ții respirația alte patru secunde, expiri timp de patru secunde și aștepți alte patru secunde înainte de a începe din nou”. Se poate face de câte ori este nevoie „până când anxietatea începe să dispară”, potrivit 20minutos.es

 

2. Sursa foto... (anxietatea-este-alimentata-de-tractul-intestinal--conform-noilor-descoperiri-ale-oamenilor-de-stiinta_91207700.jpg)

Sursa foto: https://www.freepik.com, @Drazen Zigic

Ce este anxietatea

Anxietatea s-a transformat dintr-un simplu răspuns emoțional într-o realitate cotidiană pentru milioane de oameni. Nu este doar o stare de neliniște trecătoare, ci este un fenomen complex care poate influența profund gândirea, comportamentul și sănătatea fizică.

Persoanele care trăiesc cu anxietate experimentează adesea o tensiune interioară constantă, chiar și în fața unor situații considerate normale de către ceilalți. Inima le bate mai repede, respirația se accelerează, iar mintea lor se învârte într-un ciclu de îngrijorări greu de oprit. Această stare nu este o alegere, ci o reacție biologică și psihologică care, atunci când devine persistentă, necesită atenție și înțelegere.

Deși poate părea invizibilă pentru cei din jur, anxietatea lasă urme vizibile în viața celor afectați: dificultăți în muncă, relații tensionate, insomnie sau chiar probleme de sănătate. Este, totodată, o provocare subtilă: oamenii se tem să ceară ajutor din cauza stereotipurilor și a lipsei de empatie.

Însă există speranță și soluții. Terapia cognitiv-comportamentală, conștientizarea și suportul social adecvat pot transforma viața persoanei cu anxietate, oferind un spațiu sigur pentru a înțelege și a gestiona gândurile care o tulbură. Este esențial să recunoaștem că anxietatea nu definește valoarea unei persoane, ci este doar o parte a experienței umane care merită ascultată și tratată cu grijă.

A înțelege anxietatea înseamnă a recunoaște complexitatea minții umane și fragilitatea care îi face pe oameni, în același timp, atât vulnerabili, cât și remarcabil de puternici. Într-o societate care adesea pune preț pe performanță și control, conștientizarea și acceptarea acestei stări pot fi primii pași spre o viață mai echilibrată și mai blândă cu sine.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE
11 sep 2025, 23:24
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
11 sep 2025, 23:04
Exercițiul recomandat de un psihiatru pentru a calma anxietatea rapid și eficient
12 sep 2025, 00:51
Filmul „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, premiat la prestigioasa competiție internațională Accolade Global Film Competition (SUA)
11 sep 2025, 22:29
Chajá, desertul cu piersici care a cucerit internetul. Este delicios și ușor de pregătit!
11 sep 2025, 23:42
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
11 sep 2025, 22:45
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
Familiile celor trei români care au murit în râul Natisone cer despăgubiri în valoare de 3,7 milioane de lire sterline
11 sep 2025, 21:52
12 septembrie, zi decisivă pentru Chat Control: Statele UE vor decide în privința scanării mesajelor private
11 sep 2025, 21:36
Un exemplar rar al maşinii de calcul a lui Pascal, scos la licitaţie pentru milioane de euro
11 sep 2025, 21:07
Prima țară cu un ministru creat de inteligența artificială
11 sep 2025, 21:02
CJUE anulează ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare Paks 2
11 sep 2025, 21:13
Străinii care laudă uciderea lui Charlie Kirk riscă să nu mai calce în SUA. Adjunctul lui Rubio, anunțul zilei
11 sep 2025, 20:12
Dezbaterea Născuți în diaspora – Ediția a II-a
11 sep 2025, 19:56
Câți ani a împlinit Sarah, fiica Anamariei Prodan. Mesajul emoționant al vedetei: „Copil de vis”
11 sep 2025, 20:09
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din SUA
11 sep 2025, 19:48
FBI publică primele imagini cu o „persoană de interes“ în asasinarea lui Charlie Kirk / foto în articol
11 sep 2025, 19:26
Nou pod peste Dunăre, între Giurgiu și Ruse. Anunțul Guvernului României
11 sep 2025, 19:06
Belarus a eliberat 52 de prizonieri şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni
11 sep 2025, 19:33
Un truc simplu care schimbă complet confortul casei tale: vopsește totul în alb!
11 sep 2025, 19:23
Romii din România în al Doilea Război Mondial, comunism şi prezent. Interviu cu sociologul Adrian-Nicolae Furtună
11 sep 2025, 18:59
India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa
11 sep 2025, 18:44
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
11 sep 2025, 18:35
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
11 sep 2025, 17:58
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
11 sep 2025, 18:07
Se schimbă regulile: Călcați pe iarbă! Tomograf și ambulanță pentru copaci
11 sep 2025, 19:31
Sacrificiul care a salvat sute de vieți: Povestea emoționantă a lui Tom Burnett, eroul atacului terorist din 11 septembrie
11 sep 2025, 18:15
Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, invitat la Academia de Sănătate / video
11 sep 2025, 17:45
Industria cazinourilor online în România – piață în creștere și oportunitate de digitalizare (P)
11 sep 2025, 17:36
Cum construiești ținute de toamnă cu hanoracul în layering?
11 sep 2025, 17:20
Rusia va organiza alegeri locale și regionale, în ciuda războiului din Ucraina și a negocierilor de pace pe care Putin le amână
11 sep 2025, 17:29
Alegerile din Moldova pot decide viitorul Europei: 28 septembrie, zi decisivă
11 sep 2025, 17:09
Nicușor Dan anunță o evaluare temeinică a șefilor parchetelor
11 sep 2025, 16:55
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
11 sep 2025, 16:51
„Festivalul Vinului Moldovei” deviază liniile 100, 203, 205 și linia turistică
11 sep 2025, 16:26
MAI a lansat Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București. Cătălin Predoiu, precizări
11 sep 2025, 16:28
Haos pe cerul Europei: Ryanair avertizează că dronele rusești vor afecta ani de zile călătoriile
11 sep 2025, 16:35
Reacția lui Grindeanu privind mașina lui Mihai Weber: Cine nu respectă legea, să răspundă în faţa organelor statului
11 sep 2025, 16:18
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
11 sep 2025, 16:44
Poliția caută lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk în Utah
11 sep 2025, 17:08
Flagrant DNA. A fost prins în timp ce primea 60.000 de euro. Ceruse 180.000 de euro/ Ce a promis în schimb
11 sep 2025, 15:56
Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein
11 sep 2025, 15:55
O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online
11 sep 2025, 15:45
Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare
11 sep 2025, 16:00
Decizie definitivă pentru Călin Georgescu
11 sep 2025, 15:02
Nouă moarte suspectă în Rusia. Directorul general al unei firme, găsit decapitat lângă Kaliningrad
11 sep 2025, 15:01
Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro
11 sep 2025, 15:06
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
11 sep 2025, 13:43
Pericolul trotinetelor electrice: Un bărbat din Mediaș, în stare critică după un accident violent. Al doilea caz într-o săptămână
11 sep 2025, 14:08
Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română
11 sep 2025, 13:02
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
11 sep 2025, 13:11
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
11 sep 2025, 13:33
Cele mai noi știri
acum 1 ora 33 minute
Exercițiul recomandat de un psihiatru pentru a calma anxietatea rapid și eficient
pe 11 Septembrie 2025
Chajá, desertul cu piersici care a cucerit internetul. Este delicios și ușor de pregătit!
pe 11 Septembrie 2025
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE
pe 11 Septembrie 2025
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Filmul „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, premiat la prestigioasa competiție internațională Accolade Global Film Competition (SUA)
pe 11 Septembrie 2025
De ce se aburește parbrizul pe interior și cum scapi definitiv de problemă
pe 11 Septembrie 2025
Familiile celor trei români care au murit în râul Natisone cer despăgubiri în valoare de 3,7 milioane de lire sterline
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
pe 11 Septembrie 2025
Rata inflației, la 9,9% în august/ Mugur Isărescu: Avem o cocoașă frumușică. Trei șocuri majore...
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel