Exercițiul recomandat de un psihiatru pentru a calma anxietatea rapid și eficient

Anxietatea este o problemă tot mai frecventă, iar psihiatrul Fernando Mora recomandă un exercițiu simplu de respirație care ajută la calmarea rapidă a acesteia.

Este un exercițiu care se poate face oriunde și nu este greu de realizat. Potrivit psihiatrului, trebuie să cauți „un loc cât mai liniștit posibil și să îți pui mâinile pe picioare”. Apoi, „începe să respiri în formă de pătrat”. Cu alte cuvinte, „inhalezi timp de patru secunde, ții respirația alte patru secunde, expiri timp de patru secunde și aștepți alte patru secunde înainte de a începe din nou”. Se poate face de câte ori este nevoie „până când anxietatea începe să dispară”, potrivit 20minutos.es.

Ce este anxietatea

Anxietatea s-a transformat dintr-un simplu răspuns emoțional într-o realitate cotidiană pentru milioane de oameni. Nu este doar o stare de neliniște trecătoare, ci este un fenomen complex care poate influența profund gândirea, comportamentul și sănătatea fizică.

Persoanele care trăiesc cu anxietate experimentează adesea o tensiune interioară constantă, chiar și în fața unor situații considerate normale de către ceilalți. Inima le bate mai repede, respirația se accelerează, iar mintea lor se învârte într-un ciclu de îngrijorări greu de oprit. Această stare nu este o alegere, ci o reacție biologică și psihologică care, atunci când devine persistentă, necesită atenție și înțelegere.

Deși poate părea invizibilă pentru cei din jur, anxietatea lasă urme vizibile în viața celor afectați: dificultăți în muncă, relații tensionate, insomnie sau chiar probleme de sănătate. Este, totodată, o provocare subtilă: oamenii se tem să ceară ajutor din cauza stereotipurilor și a lipsei de empatie.

Însă există speranță și soluții. Terapia cognitiv-comportamentală, conștientizarea și suportul social adecvat pot transforma viața persoanei cu anxietate, oferind un spațiu sigur pentru a înțelege și a gestiona gândurile care o tulbură. Este esențial să recunoaștem că anxietatea nu definește valoarea unei persoane, ci este doar o parte a experienței umane care merită ascultată și tratată cu grijă.

A înțelege anxietatea înseamnă a recunoaște complexitatea minții umane și fragilitatea care îi face pe oameni, în același timp, atât vulnerabili, cât și remarcabil de puternici. Într-o societate care adesea pune preț pe performanță și control, conștientizarea și acceptarea acestei stări pot fi primii pași spre o viață mai echilibrată și mai blândă cu sine.

