”Evitarea recesiunii este posibilă” spune guvernatorul BNR. Mugur Isărescu arată cel mai important grafic pentru România

”Acesta este graficul care mie mi se pare cel mai important. Dă relativ bine din punct de vedere al inflației, deloc bine din punct de vedere al creșterii economice. Combinația de măsuri monetare- fiscale va trebuie făcută de așa manieră încât să continuăm corecția fiscal-bugetară, pe de-o parte, pe de altă parte, pe această cale, să dăm în jos inflația și, în plus, să vedem în ce măsură putem să evităm recesiunea. Evitarea recesiunii cred că este posibilă prin absorbția chiar mai accelerată a banilor europeni, a fondurilor europene care înseamnă, de asemenea, și mai multe investiții finanțate din banii europeni” a spus Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, astăzi, în conferința de presă în care a prezentat raportul trimestrial asupra inflației și urmările acestei situații.

Vorbind despre inflație, guvernatorul BNR a precizat: "Acesta este un calcul pe care l-am făcut anterior. El trebuie îmbunătăţit în funcţie de ce am văzut astăzi din indicele preţurilor de consum. S-a calculat care este impactul şocurilor de natura ofertei cu magnitudine amplă asupra inflaţiei în acest an şi asupra inflaţiei CORE 2 ajustat. Per total 4 puncte procentuale. Acesta e motivul principal pentru care nici nu puteam să gândim o reducere de rată de dobândă. De aceea am şi folosit cuvântul amplă, o creştere amplă a inflaţiei în acest an. Două puncte procentuale din liberalizarea pieţei energiei electrice la 1 iulie. Uitându-ne pe indicele care a apărut astăzi, ceva mai mult, 2,2 puncte procentuale. Al doilea şoc major al TVA-ului, pe calculele noastre, asupra inflaţiei headline, inflaţia IPC, 1,6 puncte procentuale şi majorare de accize 0,4 puncte procentuale. Patru puncte procentuale calculate săptămâna trecută, 4,2 - 4,3 puncte procentuale după datele pe care le avem astăzi. Şi pe inflaţia CORE 2 ajustat impactul este major. Trei şocuri majore care vor fi resorbite în perioada următoare dacă evităm efectele secundare, deteriorarea aşteptărilor inflaţioniste nu este uşoară după asemenea creşteri de preţuri. Aceasta e prognoza. Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa şi ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 - 9,7, vârful de inflaţie, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri. Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârşitul anului viitor, inflaţia nu numai că va intra în intervalul ţintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflaţia prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflaţie”.

