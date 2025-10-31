€ 5.0851
Data publicării: 18:46 31 Oct 2025

Evacuare de urgență într-un bloc
Autor: Iulia Horovei

bloc ramnicu valcea Foto cu rol ilustrativ; Sursa: Agerpres
 

Locuitorii unui bloc din Râmnicu Vâlcea au fost evacuați de urgență, vineri seara, după ce s-a semnalat miros de gaze pe casa scării.

Locatarii unui bloc din Râmnicu Vâlcea au fost evacuați de urgență, vineri seara, după ce s-a semnalat prezența mirosului de gaz pe casa scării.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, la fața locului intervin mai multe echipaje, inclusiv un echipaj CBRN și specialiști de la Distrigaz, care, pentru siguranță, au oprit alimentarea cu gaz a scării respective.

Mirosul de gaz, de la o butelie neracordată la rețea

„Din primele verificări, s-a constatat că mirosul de gaz provenea de la o butelie aflată într-un apartament care nu este racordat la rețeaua de gaze naturale, proprietarul folosind două butelii pentru alimentarea aragazului.

Echipa Distrigaz a evacuat o butelie, iar echipajul ISU a procedat la evacuarea celei de-a doua butelii, concomitent cu ventilarea apartamentului și evacuarea preventivă a locatarilor de pe casa scării, pentru siguranța acestora.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, au fost identificate scăpări de gaz la contoarele a patru apartamente”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

În total, 16 adulți și trei copii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, potrivit reprezentanților ISU, aceștia urmând să fie lăsați să se întoarcă în locuințele lor după realizarea măsurătorilor care să ateste că nu este niciun pericol, potrivit Agerpres.

miros gaze
gaze naturale
oameni evacuati
ramnicu valcea
