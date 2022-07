Euro a ajuns la paritate cu dolarul, pentru prima dată în ultimii 20 de ani

În jurul orei 11:50 GMT, un euro se tranzacţiona pentru un dolar, un nivel fără precedent după luna decembrie 2002, în condiţiile în care moneda americană s-a apreciat cu 14% de la începutul anului graţie faptului că investitorii consideră moneda americană drept o valoare tradiţională de refugiu în perioade de turbulenţe.



De mai multe luni, moneda euro este supusă la presiuni pe pieţele financiare din cauza războiului din Ucraina şi a măsurilor relativ limitate adoptate de Banca Centrală Europeană pentru a combate inflaţia ridicată.



Un curs de schimb mai mic al monedei euro face ca bunurile importate să devină mai scumpe, ceea ce pe cale de consecinţă alimentează şi mai mult inflaţia. Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a atins un nou record de 8,6% în luna iunie.



Pe de altă parte, creşterea economică modestă lasă o marjă de manevră destul de redusă Băncii Centrale Europene pentru majorarea dobânzii de referinţă în zone euro.



Comisia Europeană îşi va reduce, încă o dată, prognozele de creştere economică în Europa pentru acest an şi anul următor, dar în paralel îşi va majora previziunile de inflaţie pentru a ţine cont de consecinţele războiului din Ucraina, a avertizat luni vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.



În luna mai, Executivul comunitar a revizuit prognozele de creştere pentru cele 19 state din zona euro până la 2,7% în acest an, de la 4% cât prognoza în februarie, şi la 2,3% pentru anul viitor, de la 2,7% cât estima în prima sa evaluare a impactului războiului din Ucraina asupra economiei blocului. Tot în luna mai, inflaţia în zona euro a fost estimată la 6,1% pentru acest an, la rândul său o revizuire semnificativă faţă de estimările iniţiale ale Comisiei care mizau pe o inflaţie de 3,5%.



Executivul comunitar urmează să dea joi publicităţii noile sale previziuni revizuite, scrie Agerpres.

Luni, euro s-a prăbușit spre paritate față de dolar iar vineri, moneda euro a scăzut sub nivelul de 1,01 dolari, cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani.

Tot ieri, în emisiunea Politica Zilei, transmisă de B1 Tv, referitor la acest subiect, analistul economic Constantin Rudnițchi a făcut unele precizări:

”Din câte vedem, din datele BNR, au mai rămas foarte puțini români cu economii în dolari și mai puțini cu credite în dolari. Știm bine că în urmă cu câțiva ani dolarul era la o paritate extrem de joasă față de euro. Ei bine, acum lucrurile s-au schimbat și trebuie să spunem foarte repede și cauzele iar ele par acum destul de clare.

Pe de o parte Banca Centrală Americană a început să crească dobânzile la dolari ceea ce a atras mai mulți investitori care au cumpărat moneda americană, spre deosebire de Banca Centrală Europeană, cea care păstorește moneda euro și zona euro, care va crește dobânda abia din această lună”, a explicat Rudnițchi.

”Deci e un decalaj între bănci ceea ce a dus la orientare a investitorilor către dolari, cu atât mai mult cu cât piețele de capital, piețele financiare sau bursele, de fapt bursa americană și nu numai, și bursele europene, au scăzut, și atunci probabil că a fost și o ieșire de investiții de fonduri de pe burse care s-au dus către dolar.

Evident că economia americană rămâne cea mai mare din lume și probabil că investitorii și-au adus aminte că dolarul este o așa-numită monedă de refugiu, adică în cazuri de tipul acesta, cu multă instabilitate în economie, în politică, în geopolitică, investitorii se duc către monede considerate sigure- dolarul este una dintre ele, mai este și francul elvețian- sau către investiții considerate sigure, precum aurul, or iată s-a întâmplat și acest lucru și el a contribuit la creșterea dolarului”, a declarat analistul economic Constantin Rudnițchi.

”Nu în ultimul rând, și faptul că războiul este totuși foarte aproape de UE, acest lucru a avut o contribuție legată de scăderea euro. Cert este că prognozele în acest moment sunt că dolarul va ajunge la paritate cu euro, ba chiar există și variante în care analiștii vorbesc despre o creștere a dolarului față de euro, adică un dolar mai puternic decât euro. N-am mai văzut așa ceva de la crearea monedei europene, dacă s-ar întâmpla acest lucru. Sigur că prognozele pot fi confirmate sau infirmate”, a mai adăugat analistul economic.

