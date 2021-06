EURO 2020. Cătălin Moroşanu, mesaj pentru fotbaliştii tricolori: Fiţi bărbaţi până la capăt!

'Îmi pare rău foarte rău că România nu participă la EURO, sunt foarte supărat. Eu cred că e vorba doar de cap, clar trebuie să aibă o mentalitate de învingători, să nu le fie frică că e Anglia, că e Franţa, că e Germania. Nu tot două mâini şi două picioare au? Cu ce sunt mai presus ca noi? Nu ar trebui să aibă un sentiment de inferioritate niciodată. Fiţi, mă, bărbaţi şi duceţi-vă până la capăt! Eu am pariat pe Anglia, mi se par mai agresivi, mai insistenţi. Am făcut pariu, am cotă de 7, mă îmbogăţesc dacă va câştiga Anglia. Îmi place fotbalul englezesc foarte mult şi Manchester United', a declarat Moroşanu.

Cătălin Moroșanu a afirmat că nu se mai pune problema unei lupte cu Daniel Ghiţă: 'Ce luptă să mai am eu cu Ghiţă? S-a făcut deputat acum, e greu, are imunitate parlamentară acum, ce pot să îi mai fac? Dacă lumea mă vrea şi mă iubeşte pentru chestia asta, eu trebuie să le dau înapoi din iubirea pe care mi-o dau ei'.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară, care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.

Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).