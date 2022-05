"Este o tragedie!". De ce crește prețul motorinei și nu al benzinei. Mircea Coșea, explicații: Statul o duce foarte bine!

"Excluzând ceaiul, rămân nişte lucruri extrem de importante pe care ar trebui ca cineva să le analizeze cu mare atenţie. În primul rând, domnul Mugur Isărescu spune, indirect, că, de fapt, BNR nu mai are niciun fel de instrument pentru a mai lucra împotriva inflației. A încercat, n-a prea reuşit. Inflaţia a crescut. Nu este neapărat vina băncii. Este vina structurii economiei româneşti pentru că nu poţi să lucrezi împotriva inflaţiei din alte politici monetare, trebuie să ai şi nişte agremente de structură, de reformare, care în România nu s-au făcut. Este foarte complicat, în momentul de faţă, să vorbesc despre creşterea taxelor şi a impozitelor.

"Mi se pare foarte periculos să crească impozitele şi taxele în momentul de faţă"

Domnul Mugur Isărescu mai vorbeşte şi despre faptul că ar trebui să nu se mai facă cheltuieli, gen vouchere, şi aşa mai departe. Aici e o problemă complicată pentru că economia nu este o ştiinţă de artă pentru artă. Nu faci întotdeauna aşa ca să iasă bine macroeconomic. Economia are ca acţiune principală salvarea cetăţenilor de la situaţii foarte complicate din punct de vedere al traiului lor. Sunt momente în care trebuie să iei măsuri care, aşa cum spune domnul Isărescu, sunt măsuri de natură politică, chiar dacă s-ar putea să riscăm cu nişte dezechilibre mai mari, pentru că în România avem persoane care mor de foame. Trebuie să spunem foarte clar! Sărăcia a ajuns la un nivel la care nu mai poate fi ascuns sub preş.

Privind ceea ce se întâmplă acum, dacă nu există o mişcare din partea Guvernului... Şi asta se poate face pe două direcţii principale. Trebuie să se ia măsuri imediate pentru revenirea asupra conceptului de reducere a cheltuielilor cu energia - nu se mai poate merge cu plafonarea asta pe un an care, de fapt, este o creştere. În al doilea rând, trebuie să crească producţia internă de alimente pentru că trebuie să reducem importul imediat. Asta se poate face chiar în această vară. În rest, să crească impozitele şi taxele în momentul de faţă mi se pare foarte periculos", a spus Mircea Coșea la Antena 3.

"Cei care ne conduc ar trebui să se adune și să se gândească la faptul ca au nevoie de o schimbare de concepție", a afirmat Mircea Coșea.

De ce crește prețul motorinei și nu al benzinei

Mircea Coșea a mai vorbit și despre creștea prețurilor la pomă și motivul pentru care motorina este mai scumpă decât benzina.

"Este o tragedie pentru că transportul, mașina, camionul nu mai sunt elemente din categoria de lux. Ele sunt mijloace de producție, pe ele oamenii lucrează, iar foarte mulți au nevoie de mașină pentru a ajunge la locul de muncă. Creșterea costului la carburant este groaznic de complicată pentru transportatori şi pentru agricultură. Trebuie luate măsuri și aici. În ultimele zile, nu prea am înţeles de ce creşte costul la motorină şi nu la benzină şi am studiat foarte mult toată documentaţia la care am avut acces. Concluzia ştiţi care este? Preţul creşte datorită primelor de asigurare pentru vasele care aduc motorina, pentru că ele vin pe ruta Novosibirsk.

Războiul este, aici, cauza principală a creşterii, dar se pot lua măsuri interne - pentru anumite ramuri să existe nişte măsuri de privilegiere care să mai reducă din accize, din tot ceea ce statul ia pentru că, până la urmă, noi o ducem foarte greu cu inflaţia. Statul, în schimb, o duce foarte bine. Toate aceste lucruri care cresc în permanenţă ca preţuri şi servicii ajung până la urmă în bugetul statului foarte facil, fără eforturi de restructurare. Până la urmă, lucrul acesta trebuie să înceteze, pentru că statul nu poate să devină propriul sabotor al economiei", a explicat acesta.

