Escaladare periculoasă: India a bombardat orașul Lahore și i-a distrus apărarea antiaeriană, ca răspuns la un atac pakistanez (VIDEO)

Tensiunile dintre India și Pakistan ating un nou prag critic, după ce autoritățile indiene au confirmat joi că au distrus capacitățile de apărare aeriană ale orașului Lahore, situat în nord-estul Pakistanului. Potrivit surselor internaționale, citate de Agerpres, acțiunea survine ca răspuns la un atac nocturn declanșat de Islamabad asupra teritoriului indian.

Într-un comunicat transmis public joi dimineață, Ministerul Apărării de la New Delhi a precizat că operațiunea militară lansată asupra Lahore are caracter de represalii. Atacul pakistanez, desfășurat în intervalul 7-8 mai, ar fi vizat zone strategice din nordul și vestul Indiei, folosind drone și rachete.

"În noaptea de 7 spre 8 mai, Pakistanul a încercat să lovească ţinte militare în nordul şi vestul Indiei (...) cu drone şi rachete", a transmis instituția.

Oficialii indieni mai afirmă că au reușit să oprească complet aceste atacuri, iar armata se ocupă acum de recuperarea resturilor din tehnica de luptă pakistaneză, ce urmează a fi analizate și păstrate drept dovezi.

În zorii zilei de joi, forțele armate indiene au lansat o contraofensivă punctuală asupra unor poziții pakistaneze, vizând în special radarele și sistemele antiaeriene din mai multe regiuni. Potrivit autorităților de la New Delhi, una dintre țintele principale a fost chiar rețeaua de apărare din Lahore.

"Deținem probe credibile că sistemul de apărare antiaeriană din Lahote a fost neutralizat", se arată într-o declarație oficială a Ministerului Apărării.

În același timp, presa locală din Pakistan a relatat despre o explozie de mari proporții produsă joi dimineața în Lahore, fără a fi oferite detalii suplimentare privind victime sau pagube.

Pe fondul acestor evoluții, India a acuzat din nou Pakistanul că a crescut intensitatea atacurilor în zona „liniei de control”, frontiera care delimitează părțile controlate de cele două state în regiunea disputată Kashmir.

Potrivit informațiilor venite din partea oficialilor indieni, armata pakistaneză ar fi recurs la folosirea de mortiere în aceste lovituri, rezultând moartea a 16 civili începând de miercuri. Printre victime se numără și trei femei, precum și cinci copii.

Confruntările armate dintre cele două puteri nucleare au cunoscut o intensificare semnificativă după atentatul terorist produs în aprilie în Kashmirul indian, atentat soldat cu 26 de victime. În urma acestui incident, India a acuzat direct Pakistanul de sprijinirea activă a grupărilor islamiste care operează în regiune.

Islamabad a respins categoric acuzațiile, însă conflictul se află deja într-o fază escaladată, considerată de analiști ca fiind cea mai periculoasă din ultimii 20 de ani în relațiile bilaterale, conform Agerpres.

Drone strikes in #Lahore, sirens in the night, smoke over Walton Road..



Years of exporting terror have come full circle.

Pakistan’s military elite sowed this whirlwind; now entire #Pakistan paying the price.#IndiaPakistanWar #OperationSindoor#JusticeServed@TinyDhillon pic.twitter.com/LWDOOpJQQv