ENEL şi SANTANDER semnează primul acord mondial pentru a sprijini tranziţia clienţilor către energie sustenabilă

Enel și Santander au semnat un memorandum de înțelegere care promovează colaborarea dintre cele două grupuri, menit să furnizeze și să finanțeze instalații solare, baterii cu litiu și soluții de eficiență energetică pentru gospodării, IMM-uri și corporații. În conformitate cu memorandumul de înțelegere, Enel, prin Enel X Global Retail, linia de afaceri pentru servicii energetice avansate a grupului, va proiecta soluții personalizate la cheie pentru clienți, în timp ce Santander le va oferi finanțare personalizată. Cele două grupuri lider vor ajuta la accelerarea tranziției energetice a clienților către modele mai sustenabile, sprijinindu-i în optimizarea consumului de energie.

Alberto De Paoli, director financiar al grupului Enel, a declarat la semnarea acordului: „Prin parteneriatul cu o instituție de finanțare de renume precum Santander, facem încă un pas înainte spre realizarea unei societăți cu zero emisii de carbon. Sustenabilitatea drept alegere de afaceri poate fi atinsă doar prin inovare, care se află în centrul acestui parteneriat.”

José M Linares, vicepreședinte executiv Banco Santander și global manager Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) a declarat: „Suntem încântați să colaborăm cu un partener precum Enel pentru a sprijini clienții din întreaga lume în tranziția către modele energetice sustenabile. În calitate de pionieri în finanțarea energiei regenerabile, Santander CIB se angajează să accelereze această transformare.” Enel este deja cel mai mare jucător privat de energie verde din lume, cu o capacitate de energie regenerabilă la nivel mondial de circa 54 GW1 și intenționează chiar să tripleze această capacitate până în 2030. Prin dezafectarea completă a centralelor pe cărbune și renunțarea la activitățile de retail în domeniul gazelor naturale până în 2040, grupul s-a angajat să atingă obiectivul de zero emisii în anul respectiv, atât pentru emisiile directe, cât și cele indirecte. Santander își propune să strângă sau să faciliteze 120 de miliarde de euro pentru finanțare ecologică în perioada 2019- 2025 și 220 de miliarde de euro până în 2030, ca parte a agendei sale bancare responsabile și a sprijinului pentru clienții care trec la o economie cu emisii scăzute de carbon. Banca are o amprentă neutră de carbon în ceea ce privește propriile operațiuni. Pentru a atinge nivelul de zero emisii la nivelul întregului grup până în 2050, în sprijinul obiectivelor din cadrul Acordului de la Paris precum și a unei tranziții către o economie cu emisii scăzute de carbon, Santander își va alinia portofoliul de producție de energie cu Acordul de la Paris până în 2030, inclusiv capacitate de stocare.

