Enel a inaugurat în Tel Aviv un nou laborator de inovare pentru inteligența artificială și robotică în domeniul energiilor regenerabile și al rețelelor electrice

Enel a inaugurat Laboratorul Enel AI&Robotics, unul dedicat explorării aplicațiilor inovatoare ale inteligenței artificiale (AI) și roboticii, în ceea ce privește sursele regenerabile și rețelele de energie, precum și dezvoltarea de soluții și materiale sustenabile. Aceasta este a patra inițiativă de inovare lansată de Grupul Enel în Israel și este susținută de Enel Green Power și Enel Grids, diviziile Grupului dedicate producerii de energie curată și distribuției de electricitate.

La inaugurare au participat Sergio Barbanti, ambasadorul Italiei în Israel, Gideon Friedmann, Director Științific la Ministerul Energiei din Israel, Dr. Ami Appelbaum, Director Științific și Președinte al consiliului de administrație al Autorității pentru Inovație din Israel și Avi Hasson, CEO al Startup Nation Central. Din partea Enel, la eveniment au participat Președintele Grupului, Michele Crisostomo, CEO-ul Enel Green Power, Salvatore Bernabei, și Directorul Innovability® al Enel, Ernesto Ciorra.

„Enel AI&Robotics Lab este o nouă etapă în călătoria Grupului de a promova inovația privind tranziția energetică”, a declarat Președintele Enel, Michele Crisostomo. „Inovația ajută misiunea Grupului nostru de a îmbunătăți sustenabilitatea în generarea de electricitate, dezvoltarea rețelei și digitalizare, precum și electrificarea utilizatorilor finali, creând astfel valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate. Prin noul laborator, ne propunem să extindem cooperarea cu ecosistemul vibrant de inovare israelian, găsind cele mai bune soluții pentru nevoile noastre și descoperind noi oportunități de dezvoltare, o continuare a poveștilor de succes experimentate până acum prin abordarea noastră Open Innovability®.”

Laboratorul Enel AI&Robotics, situat în centrul orașului Tel Aviv, oferă startup-urilor o suprafață de aproape 300 mp de spații deschise și săli de întâlnire, precum și o zonă de laborator, permițând atât activități de birou, cât și de prototipare și pentru experimente cu roboți de mici dimensiuni, drone și senzori. Laboratorul va sprijini dezvoltarea tehnologiilor AI și robotice, în special a celor axate pe automatizare și digitalizare, folosind sursele regenerabile, dezvoltarea și operarea rețelelor, precum și dezvoltarea de materiale inovatoare și sustenabile. Acesta va găzdui startup-uri aflate în stadiu incipient de dezvoltare (early-stage) și le oferi validare tehnică și de creștere a afacerii, oferind acces la zone de testare, date reale, know-how al experților, hardware și software. Procesul de validare va include Proof of Concept (PoC), cu scopul final de extindere globală pentru acele startup-uri selectate de Enel drept furnizori de soluții. În plus, laboratorul va colabora cu universități locale, companii și comunități de inovare pentru a implica ecosistemul israelian, precum și pentru a găzdui ateliere și întâlniri pentru a discuta și aprofunda provocările și studiile de caz pentru care Enel caută soluții inovatoare.

Laboratorul a început să funcționeze în iunie 2022, găzduind primul său bootcamp de inovare, de trei zile, în timpul căruia au fost analizate mai multe provocări de business și tehnice, dar și soluții împreună cu peste zece startup-uri. Viitoarele tabere de pregătire vor oferi jucătorilor relevanți din ecosistem oportunitatea de a lucra cu Enel in cadrul mai multor provocări, inclusiv:

- soluții de automatizare pentru construcția centralelor fotovoltaice, pentru a garanta un mediu de lucru sigur, eficace și eficient;

- asigurarea siguranței lucrătorilor prin ghidarea în siguranță și monitorizarea comportamentelor riscante pe teren;

- digitizare și automatizare folosind tehnici de inteligență artificială și modele de optimizare pentru validarea soluțiilor de ultimă oră pentru susținerea proceselor operaționale pe teren;

- soluții inovatoare pentru operarea și întreținerea centralelor de energie regenerabilă și a rețelelor de distribuție pentru creșterea numărului de activități care pot fi efectuate de la distanță sau autonom (de exemplu, roboți multifuncționali, modele de analiză vizuală etc.);

- utilizarea dronelor în industria de utilități folosind rețelele aeriene fără fir pentru alimentarea dronelor.

Enel a fost foarte implicată în ecosistemul israelian încă de la lansarea hub-ului de inovare, în august 2016, la Tel Aviv. De atunci, Grupul a lucrat cu startup-uri locale, inclusiv prin inițiative axate pe sectoare: FinSec Lab, care este situat în Beer-Sheva și este dedicat domeniilor fintech și securității cibernetice, și Infralab, care se concentrează pe infrastructură și construcții inteligente. Până acum, hub-ul și două laboratoare au intrat în contact cu aproximativ 1.500 de startup-uri, dintre care 55 au fost implicate în proiecte de inovare, iar nouă startup-uri și-au extins soluțiile în cadrul Enel. Compania lucrează cu startup-uri israeliene în proiecte comune în cadrul operațiunilor sale, de la securitate cibernetică, fintech, întreținere predictivă și automatizare, până la generarea de energie ecologică și mobilitatea electronică. Într-unul dintre cele mai mari proiecte în curs de desfășurare astăzi cu startup-ul israelian Brenmiller Energy, Enel a integrat un sistem de stocare a energiei termice (TES) bazat pe roci într-o centrală electrică cu ciclu combinat din Italia. Soluția dezvoltată de Brenmiller garantează flexibilitate operațională și crește capacitatea de a furniza servicii către rețea, pe lângă stimularea creșterii surselor regenerabile și integrarea acestora în rețea. În plus, Enel dezvoltă și testează împreună cu Gadfin, un startup care proiectează soluții inovatoare de drone cu rază lungă de acțiune, un sistem de inspecție care poate fi preprogramat pentru a scana automat liniile electrice și a produce o dublură digitală pentru rețele de distribuție într-un mod mai rapid, mai ieftin și mai durabil decât procesul existent care utilizează elicoptere sau drone obișnuite.

La nivel global, Enel are o rețea de nouă hub-uri și șase laboratoare care lucrează strâns cu startup-uri și IMM-uri pentru a dezvolta soluții tehnologice și a desfășura proiecte-pilot, oferind acces la activele industriale globale, laboratoarele, experții și datele relevante ale unui Grup care se bazează pe o rețea de peste 70 de milioane de clienți. Acest lucru permite furnizorilor de soluții să fie sprijiniți pe parcursul întregului proces și subliniază mentalitatea Open Power a Grupului. Până acum, centrele și laboratoarele de inovare ale Enel au intrat în contact cu peste 13.000 de startup-uri, peste 500 de proiecte PoC și la peste 120 de scale-up-uri.

Despre Enel

Enel, înființată în urmă cu 60 de ani, este o companie energetică multinațională și un lider integrat pe piețele globale de electricitate și energie din surse regenerabile. La nivel global, Enel este cea mai mare companie privată producătoare de energie regenerabilă, cel mai important operator de rețea în funcție de numărul de utilizatori finali și cel mai mare operator de retail în funcție de baza de clienți. Grupul este liderul mondial în servicii de echilibrare a rețelei prin managementul consumului de energie (demand response) și cea mai mare companie de utilități din Europa după EBITDA din activități curente. Enel activează în peste 30 de țări din lume, producând energie cu o capacitate totală de circa 92 GW. Enel distribuie electricitate printr-o rețea de peste 2,3 milioane de kilometri, pentru peste 75 de milioane de utilizatori finali. Grupul furnizează energie pentru aproximativ 70 de milioane de locuințe și firme. Divizia de energii regenerabile a Enel, Enel Green Power, are o capacitate totală de peste 55 GW și un mix de producție care include energie eoliană, solară, geotermală și hidroelectrică, precum și instalații de stocare a energiei regenerabile în Europa, America, Africa, Asia și Oceania. Enel X Global Retail, divizia globală de afaceri a Enel dedicată serviciilor energetice avansate, are o capacitate totală de circa 7,9 GW în servicii de echilibrare a rețelei prin managementul consumului de energie și a instalat 62 MW în capacități de stocare behind-the-meter. La rândul ei, Enel X Way este noua divizie a Grupului, dedicată sectorului mobilității electrice, care gestionează global aproximativ 380.000 de puncte de încărcare, publice și private, a mașinilor electrice, atât în mod direct, cât și prin acorduri de interoperabilitate.

