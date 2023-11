eMAG Black Friday depășește 3 milioane de oferte, dintre care 2 milioane la cel mai bun preț din an

Numărul de oferte a crescut la 3 milioane, datorită intrării în campanie a mai multor comercianți din Marketplace în această săptămână. 7 din 10 oferte sunt la cel mai bun preț din an. 2 milioane de clienți fideli au la dispoziție mai multe soluții de plată flexibile și pot achita în rate, cu costuri zero, din contul eMAG/My Wallet.

Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping din an, începe în mai puțin de 24 de ore, iar eMAG dezvăluie câteva dintre produsele care vor fi în ofertă, la cel mai bun preț din an, alături de produse în ediție limitată, precum mașini, ceasuri sau bijuterii de lux, case, dar și experiențe deosebite.

De la începutul săptămânii, numărul ofertelor care intră în Black Friday a crescut la 3 milioane. Acest lucru este posibil datorită intrării unui număr mai mare de oferte de la sellerii care vând pe eMAG Marketplace și care, de Black Friday, vând într-o zi cât într-o lună. Dintre acestea, 7 din 10 oferte sunt la cel mai bun preț din an.

Vineri, pe 10 noiembrie, în oferta eMAG de Black Friday se vor regăsi:

Telefon mobil Apple iPhone 13, 128GB, 5G, Midnight, 2.799,99 lei, reducere 22% de la 3.599,99 lei

Consola PlayStation 5, cu disc, 1.999,99, reducere 25%, de la 2.699,99 lei

Televizor LED Star-Light 40DM5500, 100 cm, Full HD, 499,99 lei, reducere 28% de la 699,99 lei

Televizor LED Samsung 65AU7092, 163 cm, Smart, 4K Ultra HD, 1.999 lei, reducere 500 lei, de la 2499.99 lei

Laptop Lenovo V15 G4 AMN cu procesor AMD Ryzen™ 3 7320U până la 4.10 GHz, 15.6", Full HD, 8GB DDR5, 256GB SSD, AMD Radeon™ 610M, 999 lei reducere 28% de la 1.399,99 lei

Aspirator vertical Dyson V8 Absolute, 1.399,99, reducere 21% de la 1.779,99 lei

Mașină de spălat rufe Samsung, 7 kg, 1400 RPM, Clasa B, Steam, 1.199,00, reducere 31% de la 1.749,99 lei

Combină frigorifică Samsung, 340 l, NoFrost, All around cooling, Clasa E, înălțime 185 cm, 1.699,99 lei, reducere 25% de la 2.289,99 lei

Espressor automat Philips, sistem de spumare a laptelui, 15 bar, râșniță ceramică, 999,99 lei, reducere 19% de la 1.249,90 lei

Ceas Fossil pentru femei și bărbați, 269,99 lei, reducere 63% de la 741,98 lei

Scaun de birou ergonomic Kring Fit, înălțime reglabilă, Negru, 159,00 lei, reducere -46% de la 299,99 lei

Whiskey Jack Daniel's Gentleman Jack, 40%, 0.7l, 79,99 lei, reducere 39% de la 131,99 lei

Pachet Raspundel Istetel . Set creion și două cărți: Lumea animalelor și Animale domestice, 249,99 lei, reducere 44% de la 449,99 lei

Cafea boabe Lavazza Qualita Oro, 1Kg, 49 lei, reducere 34% de la 74,72 lei

Detergent de rufe capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 2x72 buc, 144 spălări, 129,99 lei, reducere 43% de la 229,85 lei

Vineri, pe 10 noiembrie, clienții eMAG mai pot găsi în ofertă următoarele produse speciale:

130 modele auto-moto, precum Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Ford, Nissan, Volvo, Jeep, Maserati, Volkswagen

Case și apartamente la mare și în țară

Peste 5.000 de vouchere de avion cu reducere de până la 50%

Până la 50% reducere la pachete de înfrumusețare (botox, remodelare corporală, epilare definitivă)

Până la 60% reducere la 39.000 de nopți de cazare în România

Pachet turistic de Revelion în Laponia

Pachet turistic în Japonia

Peste 10 kg de aur

Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri

Ceasuri și bijuterii de lux

În plus, în ziua de Black Friday, pentru a le da clienților posibilitatea de a se bucura de oferte fără grija costului de transport, eMAG le oferă celor care cumpără un abonament Genius patru vouchere în valoare de 25 de lei în cele patru aplicații de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful, iar oferta este valabilă și pentru cei care reînnoiesc abonamentul Genius. Astfel costul abonamentului pe un an de zile este zero.

Pentru a avea un Black Friday cât mai reușit, tot ce au de făcut clienții este:

Să adauge în lista de „favorite” produsele pe care le doresc

Să completeze datele în contul de client eMAG

Să salveze cardul în cont, pentru plată rapidă, în siguranță

Să instaleze aplicația și să activeze notificările

Să se asigure că au un abonament Genius activ și notificările active în aplicație, dacă doresc să primească o notificare la startul evenimentului

Să salveze easybox favorit în contul de client





Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al pieţei de comerţ online care a dezvoltat un ecosistem regional bazat pe tehnologie, în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, abonamentul cu livrare gratuită Genius în patru aplicații de comerț electronic (eMAG, Tazz, Fashion Days, Freshful), 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, deschiderea pachetului la livrare, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și aplicația de mobil. Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: eMAG Ads, cross-border, Fulfilment, aplicația mobilă sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG accesați about.emag.ro.

