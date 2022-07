Elon Musk neagă că ar fi avut o aventură cu soția unuia dintre fondatorii Google

"Această poveste este o prostie totală", a scris Elon Musk pe Twitter duminică seară, referindu-se la acea aventură prezumtivă, care s-ar fi produs într-o perioadă în care Sergey Brin şi soţia lui, Nicole Shanahan, erau deja despărţiţi dar locuiau încă împreună.



"Eu şi Sergey suntem prieteni şi am fost împreună la o petrecere seara trecută! Am văzut-o pe Nicole doar de două ori în ultimii trei ani şi de fiecare dată acest lucru s-a produs în prezenţa multor oameni în jurul nostru. Nu a fost nimic de natură romantică", a declarat CEO-ul companiilor SpaceX şi Tesla.



Jurnaliştii de la The Wall Street Journal au scris că prietenia dintre Musk şi Brin a încetat după un presupus flirt între Nicole Shanahan şi Elon Musk. Acest lucru ar fi dus la divorţul cuplului.



Musk şi Brin sunt prieteni buni de foarte mulţi ani, potrivit relatărilor din presa internaţională. Sergey Brin, care ocupă locul al optulea în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume, l-a ajutat financiar pe Musk în timpul crizei economice din 2008.



Însă, în toamna anului trecut, când Brin şi Shanahan au decis să se despartă deşi locuiau în continuare împreună, soţia cofondatorului Google ar fi decis să flirteze cu Elon Musk, cel mai bogat om din lume.



Musk şi iubita lui, cântăreaţa Grimes, s-au despărţit în septembrie, chiar dacă au devenit ulterior părinţii celui de-al doilea copil al lor, venit pe lume cu ajutorul unei mame-surogat, în decembrie 2021. Tot în toamna anului trecut, o altă parteneră a lui Musk, Shivon Zilis, care este directoare de operaţiuni şi proiecte speciale în cadrul companiei Neuralink, a născut gemeni.



Acea naştere pare că nu l-ar fi împiedicat însă pe Elon Musk să se apropie tot mai mult de soţia prietenului său, Sergey Brin.



Cei doi ar fi avut o aventură în timpul ediţiei din Miami a festivalului Art Basel, la începutul lui decembrie 2021, precizează The Wall Street Journal.



Sergey Brin a depus actele oficiale prin care a cerut divorţul de Nicole Shanahan la începutul acestui an, invocând motivul "diferenţelor ireconciliabile", la doar câteva săptămâni după ce a aflat despre aventura soţiei sale, potrivit aceluiaşi cotidian newyorkez.



Sergey Brin şi Nicole Shanahan au fost căsătoriţi timp de patru ani şi au împreună o fiică. Cei doi s-au despărţit în mod oficial la sfârşitul anului 2021.



În cadrul procesului de divorţ, Nicole Shanahan vrea să obţină 1 miliard de dolari din averea lui Sergey Brin, estimată la 95 de miliarde de dolari, scrie Agerpres.

Elon Musk și Shivon Zilis, directorul de proiect la compania sa Neuralink, au adus pe lume, în secret, o pereche de gemeni, în noiembrie 2021.

Elon Musk a făcut mai multe declarații după ce o anchetă jurnalistică a dezvăluit, această săptămână, că este tatăl a doi gemeni cu născuți de directorul executiv al Neuralink, Shivon Zilis, în noiembrie anul trecut.

Joi, la o zi după ce Insider a publicat documente judecătorești care au dezvăluit că Musk și Zilis sunt părinții gemenilor, CEO-ul Tesla, în vârstă de 51 de ani, a făcut aluzie la știrile despre bebeluș într-un tweet despre criza îmbătrânirii populației.

„Fac tot posibilul pentru a ajuta la stoparea crizei subpopulării. Prăbușirea ratei natalității este de departe cel mai mare pericol cu ​​care se confruntă civilizația”, a scris el.

Adăugând în tweet-uri ulterioare, Elon a scris: „Marcați-mi cuvintele, sunt, din păcate, adevărate”.

Potrivit documentelor instanței, gemenii s-au născut în Austin, Texas. Ziarele dezvăluie că în aprilie, Musk și Zilis – care este directorul de proiect la compania sa Neuralink – au cerut unui tribunal texan să-și schimbe numele bebelușilor, astfel încât aceștia să aibă „numele de familie al tatălui lor și să conțină numele de familie al mamei lor ca parte din al doilea nume”.

Genul copiilor nu a fost făcut public.

