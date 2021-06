El Salvador introduce bitcoinul ca monedă. Mircea Badea: Aproape o nouă religie. In bitcoin we trust

"El Salvador am crezut că e un oraş, dar de fapt e o ţară din America Centrală, are vreo 6 milioane de locuitori. Ştiţi, America Centrală e o zonă recunoscută pentru civilizaţie şi orice de genul ăsta, hei. Şi a venit preşedintele din El Salvador la Miami, la conferinţa despre Bitcoin, şi a spus că bitcoinul va deveni monedă legală, oficială, la ei în ţară. Deci, frăţioare, a înnebunit planeta. Am văzut, vorba aia, oameni serioşi care dădeau ştiri cu faptul că El Salvador este primul stat care face asta. Am înnebunit cu toţii? Da! Daţi un search pe google cu El Salvador crime, droguri, etc, o să vă îngroziţi de ce e acolo.

Dar e primul stat care face asta, deci e un moment istoric. Chiar şi un fost ministru de finanţe din România, Ionuţ Popescu, pe care vreau să se înţeleagă că nu îl atac, scrie aşa: "El Salvador este prima țară din lume care adoptă Bitcoin ca monedă oficială a statului respectiv. O zi istorică! Paraguay, Columbia și altele analizează măsuri similare. Peste zeci de ani istoria economică va menționa acest fapt ca un moment de cotitură... Țineți minte!". Columbia, aţi auzit de ţara asta, da?

Deci, repet, a venit preşedintele din El Salvador la Miami şi a spus 'bitcoin la fratili vostru'. Ei nu au monedă a lor. Şi acum o să vă dau nişte imagini din El Salvador. Pe lângă multe lucruri care nu ţin deloc nici de civilizaţie, nici de democraţie, nici de harnelile astea de le zicem noi valori", a declarat Mircea Badea.

Fotografii din El Salvador, arătate de Mircea Badea. "Bitcoin le trebuia lor"

"Asta e o puşcărie din El Salvador. Fix bitcoin le trebuia lor. Aşa stau ei, pe pandemie. Se întâmplă în ţara care a declanşat istoria economică în următoarele decenii. Bă, am înnebunit de tot toţi? Mă rog, poate nu chiar toţi. Eu nici nu ştiu, ăia din El Salvador or avea net? Or fi auzit de internet?", a arătat acesta.

"Astea sunt nişte străzi din El Salvador. La tarabele alea sigur te duci să plăteşti cu bitcoin, soto. Puteţi căuta El Salvador streets, images, pe google, şi vedeţi ce e acolo. Uitaţi, toţi oamenii ăştia sunt pe binance şi sigur toţi au ledger. Sunt pe Google, la prima strigare. Aici te duci şi zici 'cam câţi bitcoini, maică, covrigii ăştia?'. Puteţi căuta pe Google El Salvador crime, drugs, violente. Dar revenind la închisori, ăsta o fi înţelesul real al tehnologiei blockchain? Pare un fel de blockchain technology. Absolut... Deci tare! La telefonul de pe perete, cu fir, acolo te duci şi bagi bitcoinul şi o suni pe maică-ta, îi zici că mai ai 30 de ani de stat. Absolut fabulos! Fenomenul psihologic cu bitcoinăreala pe planeta este aproape o nouă religie. Are toate datele. In bitcoin we trust", a concluzionat Mircea Badea.

Acest articol reprezintă o opinie.