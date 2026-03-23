Eforturi diplomatice intense pentru reducerea tensiunilor din Golf: Noi propuneri privind Strâmtoarea Ormuz

Surse Bloomberg indică faptul că Arabia Saudită a informat Statele Unite că este pregătită să riposteze militar direct împotriva Iranului dacă infrastructura sa critică de apă și energie va fi atacată.

Prin intermediul Washingtonului, Riadul transmite un mesaj clar către Teheran: Orice agresiune împotriva rețelelor vitale va justifica un răspuns militar imediat.

Această poziție arată hotărârea Arabiei Saudite de a proteja securitatea națională în fața amenințărilor regionale.

Pakistanul, rol central în medierea dintre Statele Unite și Iran

Pakistanul facilitează comunicarea secretă dintre SUA și Iran și se oferă să găzduiască negocierile de pace dintre cele două țări.

Pakistanul a preluat un rol central în medierea dintre Statele Unite și Iran și acționează ca un facilitator al discuțiilor secrete, potrivit Financial Times. Mai multe surse apropiate situației au declarat că Islamabadul a păstrat canale de comunicare deschise între Teheran și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

De asemenea, intensitatea activității diplomatice este ilustrată de discuțiile recente dintre șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, și președintele american Donald Trump, precum și între prim-ministrul Muhammad Shehbaz Sharif și președintele iranian Masoud Pezeshkian, ceea ce scoate în evidență eforturile comune ale Pakistanului de a reduce tensiunile regionale.

Această mediere discretă ar putea avea un impact masiv asupra evoluției conflictului din Orientul Mijlociu.



Ce propune Bahrainul

Bahrain a prezentat Consiliului de Securitate al ONU o propunere de rezoluție prin care este propusă înființarea unei coaliții navale voluntare pentru a asigura libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru comerțul global cu petrol, însă această inițiativă se poate lovi de opoziția Chinei și a Rusiei.

Propunerea permite utilizarea tuturor mijloacelor necesare pentru protejarea traficului maritim și prevenirea oricărei interferențe, inclusiv în apele teritoriale ale țărilor riverane.

Cu toate acestea, posibilitatea unor vetouri din partea Chinei și a Rusiei complică punerea în practică a acestei inițiative și scoate în evidență diviziunile internaționale în gestionarea tensiunilor din Golf.