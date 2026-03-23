DCNews Stiri Benjamin Netanyahu a vorbit la telefon cu Donald Trump. Ce spune de războiul din Iran
Data publicării: 23:26 23 Mar 2026

Benjamin Netanyahu a vorbit la telefon cu Donald Trump. Ce spune de războiul din Iran
Autor: Ioan-Radu Gava

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit la telefon cu Donald Trump, după ce liderul de la Casa Albă a spus că oprește atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a precizat că a vorbit cu preşedintele american Donald Trump, a declarat luni că Israelul îşi continuă atacurile în Iran şi Liban şi rămâne hotărât să îşi protejeze "interesele vitale în orice circumstanţe", relatează AFP.

"Astăzi am vorbit cu prietenul nostru, preşedintele Trump", a declarat premierul israelian într-un scurt mesaj video distribuit de biroul său de presă, afirmând că preşedintele american "crede că există o şansă de a construi pe succesele extraordinare (ale armatei israeliene şi americane) pentru a atinge obiectivele războiului în cadrul unui acord care va păstra interesele noastre vitale".

"În acelaşi timp, continuăm să atacăm atât Iranul, cât şi Libanul", a adăugat Netanyahu. "Ne vom proteja interesele vitale în orice circumstanţe", a mai spus el.

CITEȘTE ȘI                 -              Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade după anunțul lui Donald Trump

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Trump îi îndeamnă pe republicani să lucreze de Paște pentru a adopta o lege privind votul: Faceți asta pentru Iisus!
Publicat acum 21 minute
Salata mediteraneană cu năut, rețeta simplă care câștigă teren în bucătăriile românilor în post
Publicat acum 25 minute
PNL și USR, rezoluții privind guvernarea cu PSD. Anunțurile serii
Publicat acum 26 minute
Marea fără țărmuri care uimește lumea și ascunde un ecosistem spectaculos
Publicat acum 31 minute
Eforturi diplomatice intense pentru reducerea tensiunilor din Golf: Noi propuneri privind Strâmtoarea Ormuz
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 minute
Trump îi îndeamnă pe republicani să lucreze de Paște pentru a adopta o lege privind votul: Faceți asta pentru Iisus!
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close