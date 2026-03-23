Benjamin Netanyahu a vorbit la telefon cu Donald Trump. Ce spune de războiul din Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a precizat că a vorbit cu preşedintele american Donald Trump, a declarat luni că Israelul îşi continuă atacurile în Iran şi Liban şi rămâne hotărât să îşi protejeze "interesele vitale în orice circumstanţe", relatează AFP.

"Astăzi am vorbit cu prietenul nostru, preşedintele Trump", a declarat premierul israelian într-un scurt mesaj video distribuit de biroul său de presă, afirmând că preşedintele american "crede că există o şansă de a construi pe succesele extraordinare (ale armatei israeliene şi americane) pentru a atinge obiectivele războiului în cadrul unui acord care va păstra interesele noastre vitale".

"În acelaşi timp, continuăm să atacăm atât Iranul, cât şi Libanul", a adăugat Netanyahu. "Ne vom proteja interesele vitale în orice circumstanţe", a mai spus el.

