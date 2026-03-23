Marea Britanie desfășoară sisteme de apărare aeriană în Golf pentru a-și proteja aliații
Data publicării: 19:08 23 Mar 2026

Marea Britanie desfășoară sisteme de apărare aeriană în Golf pentru a-și proteja aliații
Autor: Elena Aurel

industrie de aparare Sursa foto: Freepik

Premierul Keir Starmer a transmis că Marea Britanie desfășoară sisteme de apărare aeriană în Golf pentru a-și proteja aliații de atacurile Iranului.

Marea Britanie desfăşoară mai multe sisteme de apărare aeriană în Golf, în special în Bahrein, pentru a-şi proteja aliaţii de atacurile iraniene, a declarat luni premierul britanic Keir Starmer, potrivit AFP şi Agerpres.

"Colaborăm cu industria (de apărare britanică) pentru a distribui rachete de apărare aeriană partenerilor noştri din Golf, desfăşurăm rapid sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă în Bahrein", a spus premierul, audiat de o comisie parlamentară, adăugând că această problemă "a apărut ca urgenţă în acest weekend".

"Procedăm în acelaşi mod cu Kuweitul şi Arabia Saudită", a afirmat el.

Londra a trimis mijloace aeriene pentru a-şi sprijini aliaţii în Orientul Mijlociu

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care a lansat represalii semnificative împotriva altor ţări din regiune, Londra a trimis mijloace aeriene pentru a-şi sprijini aliaţii.

De asemenea, Marea Britanie a autorizat Statele Unite să utilizeze două din bazele sale aeriene pentru operaţiuni 'defensive' contra Iranului, operaţiuni extinse în ultimele zile la lovituri împotriva unor situri iraniene vizând Strâmtoarea Ormuz.

Săptămâna trecută, ministrul apărării, Luke Pollard, a reunit companiile britanice producătoare de armament şi reprezentanţi ai ţărilor din Golf pentru a examina cum aceste companii pot contribui la întărirea sprijinului pentru aceste state, a transmis ulterior Ministerul Apărării.

În paralel, guvernul de la Londra şi-a anunţat intenţia de a achiziţiona mai multe rachete LLM cu rază scurtă de acţiune, fabricate de grupul Thales, pentru apărarea aeriană britanică.

