Efectele crizei politice din România. Prof. Mircea Coșea: "Am un pont"! Pensiile și salariile românilor, în PERICOL / Foto: Pixabay

Profesorul de economie Mircea Coşea susține lipsa unui Guvern stabil are urmări grave pentru România, iar dacă politicienii nu vor ajunge la un consens în viitorul apropiat, oamenii ar putea rămâne fără salarii și pensii.

"Eu unul sunt uimit de superficialitatea cu care se tratează acestă problemă a unui Guvern într-o situație de criză, de război. Dumneavoastră nu înțelegeți domnilor politicieni că avem nevoie de o direcție acum? că avem nevoie de un consens? Nu se mai înțelege nimic din ce se petrece. Vă dau un exemplu, se vorbește despre impozitare, ba cotă unică, ba impozitarea averilor maxime, cea mai complicată, cea mai sensibilă politică economică este politica de impozitare, că trebuie să fie corelată și cu politica monetară.Nu să se discute pe holurile Parlamentului, nu asta e problema României acum. (...) Nu există bani pentru ce se dorește acum, hai să fie foarte clar. Cu cât trece timpul cu atât e mai greu. Noi avem o rectificare bugetară care trebuia să fie ca să salveze lunile care vin până la sfârșitul anului. Toate aceste dorințe de a merge înainte cu România sunt legate de finanțare, ori finanțare nu există. Rectificarea nu s-a făcut, deficitul este mare, avem deficit de concurent, avem deficit de balanță comercială.

La ce se va ajunge? Se va ajunge la o etapizare a creșterilor. Nu exclud nici apariția unor impozite și taxe, mai mascate, mai ascunse și nu exclud un împrumut care se va face în numele interesului național pentru salvarea pensionarilor cu venituri mici. Deci în momentul de față, vă spun foarte sincer, nu am nicio speranță că lucrurile se vor rezolva. (...) Dacă nu puneți pe funcții oameni care să aibă capacitatea de a duce România înainte, nu am făcut nimic. Părerea mea este că cel care are funcția trebuie să aibă si soluția. (...) Ce facem noi săptămâna viitoare? Ce facem noi peste două săptămâni când nu mai sunt bani? Acum o săptămână erau 200 de localități în România care nu mai aveau bani nici de leduri, nici de curent, nici de căldură.

Coșea: Nu veți putea plăti nici pensiile, nici salariile până la sfârșitul anului pentru că nu se mai poate

Ce facem? Care sunt ideile prezentate de politicieni? Să ne unim la o masă să discutăm? Ce să găsim soluții? (...) Vă tot gândiți cine este prim-ministru, păi de acolo trebuie să plecați, să găsiți un premier. Mai mult, azi văd o știre că ANAF-ul are foarte multe succese și că a crescut colectarea. Păi a crescut prin inflație. Ce Dumnezeu, nu putem discuta lucrurile clar? A crescut prin inflație. Cu asta ne lăudăm noi? Am un pont care îmi dau seama că este nepotrivit pentru o emisiune și îmi cer scuze că poate discut cu prea mult patos, dar îmi dau seama că intrăm într-o situație pe care nu mai putem să o rezolvăm. Dacă într-o săptămână, două, nu avem Guvern care să facă o rectificare nu mai puteți plăti nici pensiile, nici salariile până la sfârșitul anului pentru că nu se mai poate, conturile s-au blocat pentru că nu sunt realimentate prin această reașezare a bugetului, această rectificare. Asta e problema.", a declarat Mircea Coșea la Realitatea Plus.