Economistul Radu Georgescu prevestește un nou 2008: „Nu mai particip la emisiuni despre piața imobiliară din România”

Radu Georgescu atrage atenția că, în timp ce în Statele Unite se vorbește despre cele mai mici vânzări de apartamente din ultimele trei decenii, în România mass-media continuă să promoveze ideea că apartamentele se vând „ca pâinea caldă”.

Printre argumentele sale, economistul menționează că:

În SUA, dobânzile mari au dus la scăderea numărului de credite ipotecare, în timp ce în România presa îndeamnă oamenii să se grăbească să acceseze împrumuturi. În SUA, acțiunile marilor dezvoltatori imobiliari, precum DR Horton și Lennar, au scăzut cu 30% în doar șase luni, iar aceștia oferă discounturi de 30% la apartamente pentru a stimula vânzările. În România, acțiunile dezvoltatorilor au scăzut cu peste 50%, iar fondurile de investiții străine au ieșit din piața imobiliară, dar subiectul este aproape inexistent în media.

„Eu m-am decis sa nu mai particip la emisiuni despre piata imobiliara din Romania. Cred ca voi face urticarie daca vreun jurnalist ma va mai intreba cat vor creste preturile la apartamentele din Romania.

Stirile din Romania par de pe alta planeta comparat cu ce se intampla pe planeta Pamant. In US toata presa vorbeste ca sunt cele mai mici vanzari de apartamente din ultimii 30 de ani deoarece oamenii nu mai pot cumpara apartamente. In Romania presa spune ca apartamentele se vand ca painea calda.

In US presa vorbeste ca sunt cele mai putine credite ipotecare acordate din ultimii 30 de ani deoarece sunt cele mai mari dobanzi la credite iar oamenii nu mai pot lua credite. In Romania presa spune ca trebuie sa ne grabim sa luam credite ipotecare. In US presa vorbeste ca actiunile celor mai mari dezvoltatori au scazut cu 30% in 6 luni. In poza este evolutia actiunilor celui mai mare dezvoltator din US, DR Horton. In Romania nu vorbeste nimeni ca actiunile dezvoltatorilor din Romania au scazut cu peste 50% si ca toate fondurile de investitii straine au iesit din piata imobiliara din Romania

De ce oare? In US cei mai mari dezvoltatori imobiliari DR Horton , Lennar au inceput sa ofere discounturi de 30% la apartamente deoarece nu mai cumpara nimeniIn Romania presa spune ca preturile la apartamente cresc

Ca si in 2008, piata imobiliara din Romania s-a transformat in jocul Popa Prostul

Ca si in 2008, nu se uita nimeni ce se intampla cu piata imobiliara pe planeta Pamant

Ca si in 2008, Popa Prostul va fi cel care a cumparat la cel mai mare pret si ramane cu creditul”.

