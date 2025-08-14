Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică

Într-o analiză recentă, economistul Adrian Negrescu avertizează că România se află într-o criză „pur românească”, generată de cheltuieli fără acoperire și investiții iluzorii, dar subliniază că recesiunea nu ar trebui să provoace panică, deoarece mediul privat s-a pregătit din timp.

„Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică. Nu vine nicio apocalipsă financiară, nu se prăbușește lumea. Și asta pentru că firmele private s-au pregătit pentru aceste vremuri. Multe dintre ele s-au restructurat, au luat în calcul scăderea vânzărilor, creșterea taxelor, riscurile generate de adâncirea blocajului financiar. Dincolo de antreprenori, da, e adevărat – politicienii noștri continuă să trăiască într-o realitate paralelă. Visează la stadioane, la beneficii, la favoruri și combinații cu firmele de partid. Chiar nu e rău că vom avea această resetare economică. Vor mai muri din căpușele de partid, din firmele abonate la banul public”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

2025 - "anul covrigului"

Totodată, Adrian Negrescu a rememorat avertismentul făcut la începutul anului privind inevitabilitatea recesiunii, amintind că se raporta la 2025 cu apelativul "anul covrigului".

„La începutul anului, asociam 2025 cu apelativul ‘anul covrigului’, insistând pe ideea că vom ajunge, în cele din urmă, în recesiune. Suntem în acel moment, suntem într-o criză în care ne-am băgat singuri, o criză pur românească. Au cheltuit în neștire, au deschis șantiere fără număr chiar dacă nu aveau sursa de finanțare, ne-au vândut iluzia creșterii economice prin investiții. Iar acum tragem ponoasele”, a mai scris Negrescu.

