Ea este Ema, fetița de 10 ani din Oradea care și-a salvat fratele după ce a sunat la 112. ”Îi era milă de mine, mi-a salvat viața”

O fetiță de doar 10 ani din Oradea a dat dovadă de mult curaj și stăpânire de sine atunci când și-a salvat fratele sunând la 112. Părinții celor doi sunt surdomuți și nu puteau apela serviciul de urgență.

În aceste condiții cea mică și-a stăpânit emoțiile și a reușit să dea informații importante dispecerilor de la Ambulanță, care au trimis de urgență un echipaj, transmite Pro Tv. Băiatul avea o infecție în organism care îi punea viața în pericol, iar medicii au reușit să ajungă la timp pentru a-i administra tratamentul salvator.

”În seara aceea m-am simțit foarte rău, am simțit că mă zgârie creierul. Mami i-a zis lui Ema să sune și Ema a acceptat să sune pentru că îi era milă de mine. Mi-a salvat viața.”, a mărturisit Andrei, fratele fetei.

”Doamna a zis că: ‘bună ziua, ce urgențe aveți?’ Eu am zis că fratele meu are dureri de cap, e palid și a vărsat de două ori. A zis că ‘părinții sunt acasă?’, am zis că ‘da’.”, a povestit Ema.

”S-a descurcat de nota 10. A fost stăpână pe ea. În mai puțin de un minut, aceasta a transmis toate datele necesare.”, a spus Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS.

Ce a spus fetița la 112

Fata a dat dovadă de mult curaj, deși îi era foarte frică pentru viața fratelui său.

“Operator 112: 112, ce urgență aveți?

Ema: Fratelui meu îi este rău, este palid și a vărsat de două ori.

Operator 112: Câți ani are?

Ema: 11. (...)

Operator 112: Părinții tăi sunt acasă?

Ema: Da, dar sunt surdomuți.

Operator 112: O să vorbesc la ambulanță, rămâi la telefon, să nu închizi”, este dialogul dintre Ema și operatorul de la 112.

Pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire, în România este valabil un serviciu special de urgență - 113, unde interacțiunea cu operatorii se face prin intermediul mesajelor de tip SMS. Totuși, pentru a putea avea acces la acest număr trebuie să te înregistrezi înainte în evidențele Serviciului de Telecomunicații Speciale. Familia lui băiatului nu făcuse însă acest lucru. Părinții copilei sunt mândri de cât de bine s-a descurcat aceasta într-o situație atât de complicată.

