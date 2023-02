”E absolut aberant să spui că e o criză economică”. Dan Suciu, BNR: Dimpotrivă, am avut o creștere economică extraordinară

Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, consideră că România nu este într-o criză economică: ”Atunci când ai o creștere economică de 4,8% e absolut aberant să spui că e o criză economică”. ”Am avut o criză energetică, pe care nu am depășit-o încă, venită din multiple cauze, prețul este doar un fenomen, criza a venit și din cauza resurselor, și a războiului și din cauza trecerii la energia verde, deci au fost mai mulți factori care au dus la această criză energetică, care nu a dus la criză economică. La probleme economice serioase, da, evident, inflația este o problemă foarte serioasă” a afirmat Dan Suciu. Purtătorul de cuvânt al BNR mai spune că ”una peste alta, când ai o creștere economică nu vorbim de criză, dimpotrivă, am avut o creștere extraordinară, arată că economia este rezilientă”.

”Avem o erodare a puterii de cumpărare, dar acest lucru nu înlătură creșterea economică de 4,8%. În același timp, după cum am spus, inflația a erodat puternic puterea de cumpărare, am avut o creștere mare a prețurilor alimentare, dar gândiți-vă cum ar fi arătat acele prețuri fără o creștere economică. Cum ar fi arătat puterea noastră de cumpărare? Atunci am fi vorbit de o criză. N-am fi avut nici produsele, nici banii. Nu poți să vorbești de criză când ai creștere economică de 4,8%, chiar dacă este inegal repartizată” consideră Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR.

Acesta mai precizează că nu doar resimte creșterile de preț, dar le și vede pe hârtie. ”Nu le neg” spune Dan Suciu. ”Criza energetică a dus la creșterea de prețuri la energie care s-au transferat mai rapid decât ne așteptam în prețurile produselor alimentare. De ce? Realitatea este evidentă, că avem o dublare la o bună parte din produsele alimentare” continuă el.

Vezi aici interviul

