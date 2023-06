După 175 de ani, 11 iunie a devenit sărbătoare națională: A durat 12 ani! Ar fi trebuit să fie adoptat prin consens național de Parlament în zece minute / video

Istoricul Adrian Niculescu a fost invitat la pdocastul lui Ionuț Vulpescu, Avangarda. Cei doi au discutat despre ziua de 11 iunie care, începând din acest an, este marcată Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti, instituită prin Legea nr. 27 din 10 ianuarie 2023.

„Azi e o zi specială, e 11 iunie, și pentru prima oară se sărbătorește prin lege, în România, 11 iunie, Ziua Victoriei Revoluției de la 1848. Am bucuria să îl am invitat pe cel alături de care am promovat această lege, cel care a avut ideea pe care eu am reușit, în cele din urmă, cu spiritul colegilor mei, să o impunem. În urmă cu câteva luni, Președintele României a promulgat această lege, astfel încât suntem la 11 iunie, și sărbătorim 11 iunie, Ziua Victoriei Revoluției de la 1848. Mă bucur să îl am invitat pe profesorul, istoricul și prietenul meu, Adrian Niculescu, alături de care am gândit această inițiativă“, a spus Ionuț Vulpescu în începutul podcastului.

„Obținerea, după 175 de ani, de fapt, putem spune, oficializării și ca sărbătoare națională, ziua, cum ai spus foarte bine, fiindcă eu am fost cu ideea, dar tu ai fost cu realizarea. Și, hai să spunem ascultătorilor noștri, a durat 12 ani! 12 ani! Ceva care ar fi trebuit să fie adoptat prin consens național de Parlament în zece minute, se putea, în mod normal. Așa s-ar fi putut“, a spus Adrian Niculescu.

„Ca să fim corecți, eu am reușit în vreo 2-3 ani ca să duc la capăt această idee. Tu spui, acești 12 ani, de când ai avut această idee și ai încercat diverse formule. Uite că am reușit“, a spus, bucuros, Ionuț Vulpescu.

„Ionuț, dă-mi voie să îți aduc aminte, ai pornit demersurile, la îndemnul meu, imediat ce ai fost ales deputat, în 2012, am discutat chestiunile acestea, iar în 2017, ai obținut în aceeași zi, zic de zi, 11 iunie, consensul Senatului, pe vremea aceea erai senator. Îmi aduc foarte bine aminte. Am memorie de istoric. Ai venit în Academia Română, unde era o sesiune, sperăm să putem face și acum o sesiune, eu lucrez la chestiunea aceasta, chiar mâine ar trebui să avem această sesiune, pe 12. Tu ai venit în Academie în timpul sesiunii și ai adus vestea, „Senatul a adoptat astăzi!” Eram la 170 de ani de la Revoluția din 1848“, a adăugat Adrian Niculescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News