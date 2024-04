Doriți să cumpărați o casă cu un dolar în Italia? Cele mai bune sfaturi de la 3 persoane care au reușit

Câteva sute de case au fost vândute unor renovatori curioși și ambițioși, printre care Meredith Tabbone, 44 de ani, din Chicago. Ea a aflat în 2019 că un oraș numit Sambuca di Sicilia scoate la licitație case începând cu oferte de 1 euro.

"O mulțime de oameni m-au avertizat că ar putea fi o înșelătorie și că aș putea ajunge să pierd o mulțime de bani", spune ea pentru CNBC Make It.

Cu toate acestea, ea a acceptat ideea când și-a dat seama că străbunicul ei era de fapt din Sambuca. A licitat pentru o casă cu 5.555 de euro la vedere și a câștigat, dând astfel startul unei călătorii de patru ani de renovări.

"Din momentul în care am trimis oferta și mi-am verificat e-mailul în fiecare zi și am aflat că am câștigat, pe tot parcursul acestui proces, au fost 4 milioane de momente de frustrare, epuizare, de contemplare a modului în care să merg mai departe", spune ea.

Tabbone și alți cumpărători de case de 1 euro împărtășesc cele mai importante sfaturi ale lor pentru alți aspiranți la renovare din întreaga lume, scrie CNBC.

Pregătiți-vă pentru costuri suplimentare

Casele din Sicilia pot începe de la 1 euro, dar costul este în mare parte simbolic și reprezintă doar începutul unor cheltuieli suplimentare.

În Mussomeli, unul dintre cele mai faimoase orașe cu 1 euro, cumpărătorii trebuie să plătească, de asemenea, un comision de agent imobiliar de 500 de euro și să plătească pentru actul de proprietate, care costă 2.800 de euro. Asta înseamnă un total de 3.301 euro, adică aproape 3.600 de dolari.

Rubia Daniels, în vârstă de 50 de ani, din Berkeley, California, a cumpărat trei case de 1 euro în Mussomeli în 2019. Până acum, ea și-a concentrat eforturile pe renovarea casei sale principale de vacanță. Inițial, ea a crezut că o va costa 20.000 de dolari, dar a cheltuit deja 35.000 de dolari între materiale, muncă și mobilier. Ea speră să rămână sub 40.000 de dolari.

Tabbone a plătit 5.555 de euro pentru casa ei, plus câteva taxe și impozite, ceea ce a dus vânzarea casei la 5.900 de euro, adică aproximativ 6.400 de dolari. Ea a cumpărat apoi clădirea de alături printr-o vânzare privată cu proprietarul pentru 22.000 de euro, adică aproape 24.000 de dolari.

Danny McCubbin, un australian care a cumpărat o casă de 1 euro în Mussomeli, spune că a văzut "destul de mulți" străini care au încercat să își gestioneze proiectul din țara lor de origine.

McCubbin și-a cumpărat casa ieftină din Sicilia în 2019 cu speranța de a o transforma într-o organizație caritabilă de salvare a alimentelor. El a sfârșit prin a-și revinde casa agenției imobiliare după ce aceasta a suferit daune extinse și costisitoare din cauza apei. Dar a reușit să își deschidă organizația caritabilă, The Good Kitchen, în altă parte a orașului.

