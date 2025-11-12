Donald Trump vrea să pună capăt, miercuri, paraliziei bugetare record din SUA

Preşedintele american "se bucură să pună capăt acestui 'shutdown' devastator cauzat de democraţi şi noi sperăm că această semnare (de lege) va avea loc în această seară", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferinţe de presă, notează AFP şi Reuters.

Cifrele oficiale despre starea preţurilor şi a pieţei muncii luna trecută în Statele Unite nu vor fi "probabil" niciodată publicate din cauza paraliziei bugetare ce a suspendat colectarea de date, a afirmat cu regret purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Acuzații dure la adresa democraților

"Democraţii este posibil să fi cauzat daune ireversibile sistemului statistic federal, rapoartele cu privire la Indicele Preţurilor de Consum (CPI) şi piaţa muncii din luna octombrie neputând fi probabil niciodată publicate", a spus Karoline Leavitt.

Trump a anunțat "o foarte mare victorie" pentru republicani

Preşedintele american Donald Trump a spus marţi că sfârşitul iminent al paraliziei bugetare a SUA este o "foarte mare victorie" pentru republicani, în timp ce furia creşte în rândul democraţilor faţă de senatorii din partidul lor ce au votat pentru a pune capăt 'shutdown'-ului.

Senatul a adoptat un proiect de lege ce prelungeşte bugetul actual pâna la sfârşitul lui ianuarie 2026, iar Camera Reprezentanţilor urma să îl dezbată începând de miercuri. Votul este aşteptat în aceeaşi seară, după care ar mai rămâne doar semnătura preşedintelui Donald Trump.

Peste 1 milion de angajați publici, cu salarii neplătite, de la 1 octombrie

De la data de 1 octombrie, peste un milion de angajaţi publici nu îşi mai iau salariile, plata anumitor ajutoare este puternic afectată, la fel şi traficul aerian, în prezent cu sute de zboruri anulate în fiecare zi.

