Donald Trump, primul fost președinte SUA condamnat penal. Analiza lui Chirieac

„Faptul că un fost președinte al american trece printr-un astfel de proces, care fusese îngropat de fostul procuror pentru că nu erau suficiente dovezi, i se spune „procesul zombie”, nu vulnerabilizează doar America, ci toată lumea civilizată. America este liderul lumii civilizate și noi acceptăm cu bucurie lucrul acesta. Ei bine, faptul că lui Donald Trump i se întâmplă ceea ce i se întâmplă este un semnal pentru noi toți că politicul a intrat și în justiția americană, ceea ce este absolut îngrijorător.

Am văzut în New York un procuror democrat, pentru că în SUA procurorii și judecătorii pot face parte din partide politice. Am văzut cum judecătorul nu a admis nicio probă a apărării lui Donald Trump. Dincolo de faptul că în New York, falsificarea documentelor de afaceri este o contravenție, deci nu un proces penal cu 12 jurați. Donald Trump are toate șansele să fie următorul președinte, poate să fie oprit doar la vot”, a declarat Bogdan Chirieac, la Antena 3-CNN.

Reamintim faptul că motivul pentru care procesul a ajuns în instanța este faptul că Donald Trump nu și-a acceptat vina. Totodată, pe parcursul procesului, judecătorul Juan Merchan a subliniat importanța de a-i permite lui Trump capacitatea de a face campanie și de a-și exercita drepturile oferite de Primul Amendament al Constituției SUA.

"Instanțele vor acorda credit unui inculpat care își recunoaște vina acceptând responsabilitatea pentru comportamentul său, spre deosebire de cei care nu acceptă responsabilitatea și sunt condamnați în urma unui proces," a declarat avocatul Dan Horwitz, fost procuror, pentru CBS, menționând că "pedeapsa după un proces, pentru că nu ai acceptat responsabilitatea, este mai severă decât ar fi fost altfel."

Conduita unui inculpat pe parcursul procesului poate juca, de asemenea, un rol, astfel că încălcarea repetată a ordinului de restricție a lui Merchan de către Trump ar putea fi un factor semnificativ în sentința sa.

Ce pedeapsă poate primi Trump

Pedeapsa minimă pentru falsificarea documentelor de afaceri în primul grad este zero, astfel că Trump ar putea primi probațiune sau eliberare condiționată, o pedeapsă fără închisoare sau până la patru ani după gratii.

Trump ar putea fi, de asemenea, condamnat la arest la domiciliu, unde ar purta o brățară electronică și ar fi monitorizat în loc să meargă la închisoare. Horwitz a sugerat că o pedeapsă de arest la domiciliu ar putea fi cea mai probabilă variantă. Aceasta ar satisface și situația de securitate unică a lui Trump.

O pedeapsă de arest la domiciliu i-ar permite lui Trump să continue campania — deși virtual — cu posibilitatea de a ține conferințe de presă și de a rămâne activ pe rețelele sociale.

Deși posibilitatea încarcerării ar ridica unele obstacole pentru campania prezidențială a lui Trump, nici măcar aceasta nu l-ar împiedica să mai candideze.

Donald Trump mai este urmărit penal în alte 3 dosare

Cel mai important dintre ele se decide la Washington DC, iar în cadrul acestuia fostul președinte american este acuzat că a complotat pentru a submina transferul de putere după alegerile prezidențiale din 2020. Din cauza complexității cazului, este posibil ca acesta să nu poată fi adus în tribunal până la alegerile din noiembrie.

Într-un alt dosar, Trump este pus sub acuzare, alături de ați 18 complici, pentru realizarea unui complot pentru a anula rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020, în statul Georgia. Dacă ar fi reușit, Donald Trump ar fi putut întoarce rezultatul final al alegerilor din 2020. Aici fostul președinte este pus în încurcătură după ce 4 complici și-au recunoscut faptele.

Nu în ultimul rând, mai există și „dosarul documentelor”. Într-un caz introdus în instanța federală din Florida de Sud, Trump este urmărit penal cu 40 de capete de acuzare care decurg din manipularea greșită a dosarelor guvernamentale cu informații sensibile după ce a părăsit Casa Albă. Totodată, în acest caz Trump este urmărit penal și pentru eforturile de a obstrucționa ancheta Departamentului de Justiție. Alți doi apropiați au fost acuzați alături de Trump, consilierul său Walt Nauta și managerul imobiliar al Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira. Toți cei trei inculpați au pledat nevinovați.

