Donald Trump, nouă imagine cu Isus Hristos. De data aceasta, îl îmbrățișează: "Mi se pare destul de frumos"! - FOTO în articol

Președintele american Donald Trump a distribuit din nou o imagine generată de Inteligență Artificială în care el apare alături de Isus Hristos. De această dată, Isus îl îmbrățișează. Noua fotografie controversată apare la doar câteva zile după ce președintele SUA a primit reacții negative pentru publicarea unei imagini similare.

Noua fotografie ar fi fost postată inițial pe X de un susținător al lui Donald Trump, iar ulterior a fost redistribuită de președintele american pe platforma sa, Truth Social.

În descrierea postării, Trump a scris: „Lunaticii radicali de stânga s-ar putea să nu aprecieze acest lucru, dar mie mi se pare destul de frumos!!! Președintele DJT”.

Imaginea cu Isus Hristos generată cu AI de președintele american Donald Trump. Sursa: Donald Trump/ Truth Social

Reamintim că președintele SUA a postat luni, tot pe contul său de Truth Social, o altă imagine controversată realizată cu AI, care-l înfățișească sub forma unui „Isus” cu mantie roșie, care vindecă un bolnav, iar pe fundal apăreau soldați americani sub formă de îngeri înaripați, avioane de vânătoare, focuri de artificii și Statuia Libertății.

Acea postare a fost ștearsă ulterior de pe contul său de Truth Social, după reacții negative în rândul unor credincioși și lideri religioși.

Explicația lui Donald Trump

Ulterior, Trump a fost întrebat de jurnaliști despre postarea controversată cu Isus.

„Nu era o reprezentare. Am postat-o și am crezut că eram eu în rolul unui doctor”, a spus el.

El a susținut că imaginea avea legătură cu activități umanitare: „Și avea legătură cu Crucea Roșie, în calitate de voluntar al Crucii Roșii, organizație pe care o susținem, iar doar știrile false ar putea inventa așa ceva”.

Trump a adăugat: „Se presupune că sunt eu, în calitate de medic, ajutând oamenii să se însănătoșească, și chiar îi ajut să se însănătoșească”.

Controversatele imagini apar pe fondul unor tensiuni recente dintre Donald Trump și liderii religioși, inclusiv după criticile aduse de Papa Leo privind politica externă a SUA.