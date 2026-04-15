Donald Trump, nouă imagine cu Isus Hristos. De data aceasta, îl îmbrățișează: "Mi se pare destul de frumos"! - FOTO în articol
Data actualizării: 22:06 15 Apr 2026 | Data publicării: 21:52 15 Apr 2026

Donald Trump, nouă imagine cu Isus Hristos. De data aceasta, îl îmbrățișează: "Mi se pare destul de frumos"! - FOTO în articol
Autor: Doinița Manic

imagine cu Donald Trump Aceasta este a doua imagine cu Isus pe care Trump o postează. Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a postat o nouă imagine cu Isus Hristos, generată cu AI.

Președintele american Donald Trump a distribuit din nou o imagine generată de Inteligență Artificială în care el apare alături de Isus Hristos. De această dată, Isus îl îmbrățișează. Noua fotografie controversată apare la doar câteva zile după ce președintele SUA a primit reacții negative pentru publicarea unei imagini similare.

Noua fotografie ar fi fost postată inițial pe X de un susținător al lui Donald Trump, iar ulterior a fost redistribuită de președintele american pe platforma sa, Truth Social.

În descrierea postării, Trump a scris: „Lunaticii radicali de stânga s-ar putea să nu aprecieze acest lucru, dar mie mi se pare destul de frumos!!! Președintele DJT”.

Donald Trump, nouă imagine cu Isus Hristos. De data aceasta, îl îmbrățișează:

Imaginea cu Isus Hristos generată cu AI de președintele american Donald Trump. Sursa: Donald Trump/ Truth Social

Reamintim că președintele SUA a postat luni, tot pe contul său de Truth Social, o altă imagine controversată realizată cu AI, care-l înfățișească sub forma unui „Isus” cu mantie roșie, care vindecă un bolnav, iar pe fundal apăreau soldați americani sub formă de îngeri înaripați, avioane de vânătoare, focuri de artificii și Statuia Libertății.

Acea postare a fost ștearsă ulterior de pe contul său de Truth Social, după reacții negative în rândul unor credincioși și lideri religioși.

Explicația lui Donald Trump

Ulterior, Trump a fost întrebat de jurnaliști despre postarea controversată cu Isus.

„Nu era o reprezentare. Am postat-o și am crezut că eram eu în rolul unui doctor”, a spus el.

El a susținut că imaginea avea legătură cu activități umanitare: „Și avea legătură cu Crucea Roșie, în calitate de voluntar al Crucii Roșii, organizație pe care o susținem, iar doar știrile false ar putea inventa așa ceva”.

Trump a adăugat: „Se presupune că sunt eu, în calitate de medic, ajutând oamenii să se însănătoșească, și chiar îi ajut să se însănătoșească”.

Controversatele imagini apar pe fondul unor tensiuni recente dintre Donald Trump și liderii religioși, inclusiv după criticile aduse de Papa Leo privind politica externă a SUA.

Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Donald Trump, nouă imagine cu Isus Hristos. De data aceasta, îl îmbrățișează: "Mi se pare destul de frumos"! - FOTO în articol
Publicat acum 42 minute
Planul Bruxelles-ului pentru cetățenii UE. Cel puțin o zi de telemuncă/săptămână, obligatorie
Publicat acum 56 minute
Scandalul microbuzelor electrice pentru elevi. Ministrul Educației face declarații: "Cine a greșit să plătească! Dacă licitațiile au fost aranjate, se va descoperi"
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Regula strictă a Regelui Charles la cină, dezvăluită de fiul Reginei Camilla
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Tragedie pe un drum județean: Un tânăr motociclist a murit după ce un șofer nu s-a asigurat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 14 minute
Imagini virale la Budapesta. Viktor Orban i-a făcut o fază de zile mari lui Peter Magyar: Cinema absolut! / video
Publicat acum 15 ore si 31 minute
Horoscop 15 aprilie 2026. Mercur intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 9 ore si 43 minute
Culisele tensiunilor dintre Grindeanu și Bolojan înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. Chirieac: Să nu mai „piu piu“ nimic despre USR? E o minune!
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Urmează o sărbătoare mare! Preot: „Nu este trecută în calendarul ortodox, dar e foarte importantă”
Publicat acum 12 ore si 52 minute
România nevăzută: Vrei o alternativă la Valea Prahovei? Iată un loc unde nici măcar n-ai semnal! Și străinii vin aici / foto
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
