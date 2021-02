Doi polițiști din Câmpulung Moldovenesc au fost condamnați la închisoare cu executare

Doi dintre ei au primit pedepse cu executare, iar al treilea a fost achitat. Același verdict de achitare a fost pronunțat de judecătorii de la Tribunalul Suceava și în cazul altor trei persoane trimise în judecată în acest dosar, scrie Monitorul de Suceava.

Soluția dictată marți de judecători nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară, Curtea de Apel Suceava.

Gheorghiţă Drăgoi, agent de poliţie în cadrul Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc – Compartimentul Rutier, a fost trimis în judecată pentru comiterea a opt infracţiuni.

A fost găsit vinovat pentru cele mai multe din fapte și a primit următoarele condamnări: 3 ani închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de luare de mită, 1 an şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană (52 de operaţiuni), 1 an şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, 3 luni pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii și 3 luni pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de fals în declaraţii.

Pedeapsa finală pe care o are de executat este de 4 ani şi 20 de zile închisoare.

Al doilea agent de poliţie trimis în judecată, Valerian Gabriel Negură, are de răspuns pentru 22 de infracţiuni. Și în cazul său cele mai multe acuzații au fost dovedite, iar judecătorii au decis următoarele: 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite, 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, 1 an şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, 3 luni pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată.

În final, Valerian Gabriel Negură va avea de executat o pedeapsă de 4 ani, 6 luni şi 10 zile închisoare.

Cel de-al treilea polițist pus sub acuzare în acest dosar, Florin Pleșca, a fost achitat pentru toate infracțiunile pentru care a fost judecat.

Magistrații de la Tribunalul Suceava au dat soluții de achitare și față de Orest Rusan, Vasile Eusebiu Vaman, respectiv Andreea Maria Robciuc (fostă Creciunescu).

Sursă: Monitorul de Suceava