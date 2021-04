NASA va trimite în spațiu o navă care va explora un asteroid evaluat la 10 cvintilioane de dolari. FOTO / VIDEO

NASA a început oficial asamblarea finală a navei sale spațiale Psyche, care va explora un asteroid cu același nume în valoare de 10 miliarde de dolari, scrie MSN. Agenția aerospațială americană a publicat imagini și o înregistrare video cu asamblarea navei la centrul Jet Propulsion Laboratory (JPL) din sudul Californiei.

Pregătirile ar trebui să dureze un an înainte ca Psyche să fie transportată la Cape Canaveral, Florida, lansarea sa fiind programată pentru august 2022. Vestea vine după ce șasiul Panoului de Propulsie Solară (SEP), una dintre componentele cheie ale aeronavei, a fost recepționat de inginerii NASA. Asamblarea a început în 16 martie când inginerii au examinat subsistemele, computerul de zbor, sistemul de comunicații și cel de distribuire al energiei pentru a se asigura că funcționează în armonie.

Asteroidul 16 Psyche a fost descoperit în octombrie 2020. Obiectul cu un diametru de aproximativ 225 de kilometr,cât aproximativ un sfert din lungimea întregii Marii Britanii, este unul dintre cei mai mari din centura de asteroizi care delimitează sistemul solar interior de giganții gazoși. Specialiștii cred că acesta este alcătuit cel mai probabil din fier și nichel, spre deosebire de majoritatea asteroizilor alcătuiți din gheață și material stâncos. El este evaluat la 10 cvintilioane de dolari,o valoare de 10.000 de ori mai mare decât economia globală din anul 2019.

If you like metal well then you're going to love asteroid Psyche. ???? This metallic hunk is located in the main asteroid belt between Jupiter and Mars and is believed to be largely made up of nickel and iron. Could Psyche be the exposed core of an early planet? Maybe... 1/4 pic.twitter.com/acD0Oo0seD