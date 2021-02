Doi copii din Huși, opăriți cu ciorbă

Copii cu arsuri de gradul II și III au ajuns la spital după ce au fost opăriți cu ciorbă. Este vorba despre o fetiță în vârstă de un an și nouă luni, în stare gravă, care are arsuri pe 90% din suprafața corpului și un băiețel de un an și opt luni care este în stare stabilă, transmite Antena 3.

Surse din cadrul spitalului din Huși au spus că cei doi copii s-ar fi jucat în jurul mesei și ar fi tras de oala fierbinte pe care au răstrnat-o peste ei. Medicii au decis ca fetița să fie transferată, în regim de urgență, la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Fetița a fost transportată cu un elicopter.

Băiețelul va fi transferat la același spital dar cu o ambulanță.

Conform ultimelor informații dacă condițiile meteo vor permite fetița va fi preluată de avionul SMURD și transferată la București.