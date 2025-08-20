Doar 2 din 10 tineri români aleg industriile creative. Dintre cei care activează în aceste domenii, 3% ajung lideri

Sesiunea finală de înscrieri la Creative MBA al Academiei de Studii Economice București, prin Bucharest Business School

Noi înscrieri, până la data de 14 septembrie 2025, la Creative MBA dezvoltat de Academia de Studii Economice București, prin Bucharest Business School.

În România, sub 20% dintre tinerii care urmează o facultate aleg specializări din industria creativă și culturală (de la arhitectură, arte, design, muzică și cinematografie, până la relații publice sau jurnalism), potrivit datelor publice analizate de Bucharest Business School*. Deși aceste industrii contribuie anual cu peste 5% la PIB**, potențialul lor rămâne insuficient valorificat.

Dintre profesioniștii deja activi în domeniu, doar3% ajung în poziții de management sau antreprenoriat, potrivit datelor BBS. Această realitate limitează puternic oportunitățile de dezvoltare ale sectorului, în ciuda aportului său semnificativ la economia națională.

Pentru a răspunde acestei nevoi, Creative MBA, dezvoltat de Academia de Studii Economice București, prin Bucharest Business School, singurul program din Europa de Sud-Est dedicat exclusiv industriilor creative și culturale (CCI), anunță noi înscrieri, la ediția din acest an.

Studiile arată că peste 50% dintre absolvenții unui MBA fac tranziția spre roluri manageriale cu mai multă responsabilitate, iar conform MBA.com, salariile cresc în medie cu 25% după finalizarea unui astfel de program.

Structura Creative MBA este construită pentru a maximiza aplicabilitatea practică, cu 70% din conținut bazat pe studii de caz, proiecte aplicate și colaborări intersectoriale. Studenții MBA parcurg module esențiale despre strategie de afaceri, management financiar, inovație, inteligență artificială în business, branding și leadership, beneficiind în același timp de acces la o rețea internațională de mentori și profesioniști din industriile creative.

Cursurile sunt susținute de profesori de la universități de top precum Bocconi, Nova School of Business and Economics sau Accademia Costume & Moda, în cadrul unor parteneriate educaționale între universitatea noastră și instituții de prestigiu din Europa. Pe parcursul programului studenții călătoresc la Atena și Roma pentru a descoperi ecosisteme creative performante și a învăța direct de la lideri internaționali din industrie. Aceste experiențe educaționale sunt co-finanțate de Erasmus+.

„Industriile creative au un impact semnificativ în economia anului 2025 și în anii următori, dar talentul, fără competențe manageriale solide, nu poate genera creștere sustenabilă. De la începutul programului, în 2023, ni s-au alăturat peste 50 de lideri din CCI, care, susținuți de un curriculum modular, orientat pe competențe, dezvoltă și consolidează afaceri viabile și competitive, inclusiv pe piețe internaționale”, declară Dalia Bologan, Creative MBA Program Director.

3,8% din forța de muncă a Uniunii Europene, adică aproximativ 8,7 milioane de persoane, activează în industria creativă și culturală. Acestea reprezintă, în total, 1,2 milioane de companii***.

Chiar și în era inteligenței artificiale, nevoia de leadership rămâne esențială: în UE, se estimează că până în 2035 vor fi necesari încă 1,7 milioane de manageri în business, o oportunitate uriașă și pentru profesioniștii din industriile CCI****.

Programul Creative MBA al Academiei de Studii Economice București, prin Bucharest Business School, este gândit să răspundă provocărilor unice ale leadershipului creativ, într-un sector care, până în 2030, se estimează că va contribui cu aproximativ 10% la PIB-ul global.

Înscrierile sunt deschise până pe 14 septembrie, pe site-ul oficial https://bbs.ase.ro, iar costul total este de 4,000 EUR, care se achită în tranșe semestriale de 1000 Euro.

