'DMX a murit' - fake news rostogolit pe internet / Video

DMX este încă în viață, în pofida hastagului 'RIP DMX' de pe Twitter, apărut după ce comedianta Luenell a transmis, din greșeală, că a murit, scrie Daily Star.

Luenell a postat un mesaj pe rețelele de socializare, sugerând că rapperul a murit. 'S-a terminat. Prietenul meu a plecat (...) Alătură-te celor mai buni. RIP ... DMX.', scria în mesajul inițial.





Luenell’s first post, and now her second pic.twitter.com/CyWK69N2Fi