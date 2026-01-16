€ 5.0894
DCNews Stiri Disney pregătește o avalanșă de conținut european: ce filme apar în 2026
Data actualizării: 19:07 16 Ian 2026 | Data publicării: 19:07 16 Ian 2026

Disney pregătește o avalanșă de conținut european: ce filme apar în 2026
Autor: Alexandra Curtache

Disney Foto: Unsplash

Disney a prezentat joi mai multe proiecte de seriale TV franţuzeşti pe care îşi doreşte să le dezvolte în 2026, precum şi filme în care grupul american a investit pentru a putea să le difuzeze apoi pe...

 

Disney a prezentat joi mai multe proiecte de seriale TV franţuzeşti pe care îşi doreşte să le dezvolte în 2026, precum şi filme în care grupul american a investit pentru a putea să le difuzeze apoi pe platforma sa de streaming Disney+, la nouă luni după lansarea lor în cinematografe, graţie unui acord semnat în urmă cu un an, informează AFP.

Platforma americană doreşte să accelereze producţia unor seriale franţuzeşti şi a anunţat începerea filmărilor pentru mai multe astfel de producţii.

„Surveillants”, o comedie în stil mockumentary

Disney intenţionează să lanseze un serial umoristic, "Surveillants", regizat de John Wax (cunoscut pentru "Tout simplement noir"), cu Jean-Pascal Zadi în distribuţie.

„Este un fals documentar, un fel de 'The Office' în închisoare, unde sunt prezentate singurele persoane care au ales să îşi petreacă viaţa în închisoare, adică supraveghetorii", a declarat John Wax la un eveniment organizat de Disney+ la Institute de France din Paris.

Vor fi lansate şi alte mari proiecte, cum ar fi o adaptare franceză a serialului american "The Last Man on Earth" cu actorul de comedie Artus, un thriller în şase episoade produs de Eric Rochant ("Le bureau des legendes") cu Virginie Efira, precum şi un serial documentar despre stilul muzical French Touch, ce va fi regizat de autorul documentarului despre DJ Mehdi.
Totodată, "începând din 2022, aproape 60 de filme franţuzeşti fac obiectul unor achiziţii în sistem de pre-cumpărare", a declarat directoarea generală a Disney France, Helene Etzi.

Citește și: Cum va profita Netflix, după ce Warner Bros a respins oferta uriașă de 108 miliarde de dolari a Paramount Skydance

Titluri importante programate pentru 2026

Mai mulţi artişti au venit la evenimentul de joi pentru a prezenta unele dintre aceste filme programate să fie lansate în 2026, precum "LOL 2.0", cu Sophie Marceau, şi "Gourou", cu Pierre Niney.

Numai în 2025, platforma americană a cumpărat 27 de filme franţuzeşti, dintre care două treimi vor fi disponibile pe Disney+ la nouă luni după lansarea lor în cinematografe.

În urmă cu un an, Disney a încheiat două acorduri pe trei ani cu organizaţiile profesionale din sectorul cinematografic francez, pe de-o parte, şi cu cele din sectorul audiovizual, pe de altă parte, pentru a-şi creşte finanţările în sectorul creativ din Franţa.

Compania americană s-a angajat prin cumpărări şi pre-cumpărări să finanţeze cel puţin 70 de filme de-a lungul unei perioade de trei ani.

„Dumas - Diable Noir”, unul dintre cele mai așteptate filme ale lui 2027

Disney+ a achiziţionat, de asemenea, unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului 2027, "Dumas - Diable Noir", regizat de Ladj Ly, ale cărui filmări vor începe în săptămânile următoare.

Filmul prezintă povestea lui Alexandre Dumas tatăl, un erou uitat al Revoluţiei Franceze. "Este un adevărat pariu să spui povestea acestui personaj, care a fost primul general de culoare din armata franceză, care a avut o armată la fel de mare ca cea a lui Napoleon din aceeaşi epocă şi care a ajuns să fie aproape ignorat", a declarat regizorul Ladj Ly. 

disney
filme
europa
Comentarii

