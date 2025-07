Discursul lui Viktor Orban la Băile Tușnad: "Omenirea a evitat un război mondial" + cum îl descrie pe Ilie Bolojan

În debutul intervenției, Orban a reiterat sprijinul guvernului său pentru maghiarii din diaspora și a transmis un mesaj clar privind politica națională a Ungariei:

„Aș vrea să vă readuc aminte că fiecare alegere din Ungaria reprezintă cea mai importantă alegere pentru maghiarii de peste hotare. Întotdeauna avem de ales între două sorți: soarta care este direcționată de la Bruxelles, dar noi știm foarte bine care este credo-ul Ungariei. Noi spunem că statul are frontiere, națiunea nu, motiv pentru care vă spun că se poate conta mereu pe un guvern național. Ne vom lupta pentru dumneavoastră, dar vă rog să luați și dumneavoastră atitudine.”

Întâlnirea lui Viktor Orban cu Ilie Bolojan

Orban a vorbit apoi despre recenta sa întâlnire cu noul premier al României, pe care l-a descris într-o lumină pozitivă.

„O altă actualitate este că miercuri am avut ocazia de a mă întâlni cu noul premier al României. Aș vrea să vă relatez pe scurt despre această întâlnire. Este al douăzeci și patrulea coleg omolog al meu din România. Noi, maghiarii, încă nu am pierdut întru totul spiritul echității. Românii au competențele lor politice în ceea ce privește asigurarea stabilității. Pot să vă spun că m-am întâlnit cu un politician serios, cu un orădean. Se mișcă în același sistem de coduri, în aceeași mentalitate cu noi. M-am întâlnit cu un omolog care se va lupta pentru interesele românilor, nimeni să nu aibă niciun dubiu în acest sens. Vrea și succese comune româno-ungare. Va face foarte multe pentru acest succes, dacă România va putea să treacă peste această situație economică grea. Nu eu trebuie să etichetez această situație, dar cred că premierul are șanse reale să gestioneze bine această perioadă.”

În contextul unor critici recente privind decizia guvernului ungar de a interzice o formație rock din motive de incitare la ură, Orban a apărat poziția autorităților și a lansat un apel pentru responsabilitate din partea organizatorilor de evenimente:

„O altă actualitate despre care să vorbesc este controversa legată de interzicerea unei trupe rock în Ungaria. Țara noastră este o insulă a păcii și a stabilității, a libertății în Europa. La noi în țară nu admitem ca cineva să deranjeze sau să jignească o persoană din cauza religiei sau naționalității sale. Organizatorii ar trebui să aibă mai mult discernământ și să nu invite o asemenea trupă în Ungaria. Ceva a luat-o pe arătură în showbiz-ul din Ungaria. Eu înțeleg că oamenii trăiesc din bani, dar banii nu pot fi atât de importanți.”

Alegerea lui Donald Trump a dus la evitarea unui război mondial

Unul dintre cele mai controversate momente ale discursului a fost referirea la rolul lui Donald Trump în evitarea unui conflict global. Premierul ungar a sugerat că revenirea fostului președinte american la Casa Albă ar fi salvat omenirea de la un dezastru militar:

„Prin alegerea lui Donald Trump în SUA, omenirea a reușit să evite un război mondial”, a afirmat Viktor Orban.

Alături de Viktor Orban, pe scena de la Tusványos s-au aflat, ca de obicei, președintele Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei, Németh Zsolt, unul dintre fondatorii Universității de Vară, dar și Tőkés László, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania.

Evenimentul, ajuns la a 34-a ediție, este organizat de Consiliul Tineretului Maghiar din România împreună cu Fundația Pro Minoritate din Ungaria și rămâne una dintre cele mai importante platforme de dialog și strategie pentru politicienii din Ungaria și reprezentanții comunității maghiare din Transilvania.

