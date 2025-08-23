Dinamo, victorie în deplasare în faţa celor de la U Cluj

FC Dinamo Bucureşti a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.



Alexandru Mihai Pop (89) a marcat primul său gol în tricoul lui Dinamo, cu un şut din careu, deviat de Dino Mikanovic.



Dinamo are trei victorii şi un egal în ultimele patru etape.



FC Universitate Cluj - FC Dinamo Bucureşti 0-1 (0-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

A marcat: Alexandru Mihai Pop (89).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF

