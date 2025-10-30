Din spatele contoarelor, în fața judecătorilor: trei persoane au fost reținute după explozia din Rahova

Trei persoane reţinute în dosarul exploziei din Rahova au fost duse joi la Judecătoria Sectorului 5, unde procurorii cer arestarea lor preventivă.

Printre inculpaţi se numără un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL, compania care efectuase verificarea reţelei de gaze a blocului unde s-a produs tragedia din 17 octombrie.

Cine sunt cei trei inculpaţi

Potrivit datelor publicate pe portalul instanţelor, persoanele cercetate în acest dosar sunt Mihai Burcea, Andrei Robert Soare şi George Daniel Costache. Aceştia au fost reţinuţi miercuri, după o serie de percheziţii efectuate de procurori în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman.

Printre locaţiile vizate de anchetă s-au numărat sediul Distrigaz şi firma Amproperty Construct SRL, care a avut contractul de verificare a instalaţiei de gaze de la blocul afectat.

Acuzaţiile procurorilor

Parchetul a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, faptă gravă pedepsită de Codul penal.

Ancheta vizează circumstanţele în care s-a produs explozia din cartierul Rahova şi eventualele neglijenţe în verificarea şi întreţinerea reţelei de gaze.

Tragedia din 17 octombrie

Explozia, produsă pe 17 octombrie într-un bloc de locuinţe din Rahova, a avut consecinţe dramatice: trei persoane şi-au pierdut viaţa, iar mai multe apartamente au fost distruse complet.

Locatarii au fost evacuaţi, iar o parte dintre ei nu s-au mai putut întoarce în locuinţe din cauza pagubelor majore.