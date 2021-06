DEZASTRU la EURO 2020! Câciu: Bucureștiul arată ca după război. Am lăsat totul de izbeliște!

DC News: Va avea EURO 2020 un efect pozitiv asupra economiei și imaginii Capitalei sau chiar a României? Ce trebuia făcut în acest sens și cum vedeți modul în care s-au pregătit autoritățile?

'Din păcate, deși se știa, de peste 2 ani, cu privire la organizarea acestui eveniment, EURO 2020, autoritățile din București sunt luate prin surprindere. Capitala arată ca după război. În al doilea rând, economia locală ar avea de câștigat dacă se va permite accesul spectatorilor la meci într-un număr mare deoarece suporterii echipelor consumă în perioada competiției. Prin urmare, economia ar putea beneficia. Însă, dacă vor exista o serie de restricții, nu vom avea o efervescență a economiei locale, iar cea națională nu are cum să beneficieze, din păcate, de pe urma acestui eveniment. Nu ne-am pregătit. Am lăsat totul de izbeliște, nu s-a făcut nimic chiar dacă știam că această competiție, EURO 2020, suspendată un an, se va organiza și la București. După cum vedeți, aproape nimeni nu vorbește despre eveniment.', a spus Adrian Câciu.



DC News: Faptul că orașul e plin de gropi, parcurile sunt murdare și neîngrijite, toate aceste lucruri vor avea vreun impact asupra străinilor care vor veni la București?

'Cred că vor fi negativ impresionați de ceea ce vor vedea în București, în materie de trafic, îngrijire pe spații verzi și aceste gunoaie pe care le vedem zilnic. Lucrurile trebuie să revină în matca lor normală dacă vrem să atragem investitori în zona Bucureștiului. Ar trebui ca Primăria Capitalei să se implice mai mult. Este un eveniment istoric pentru noi. Nu se organizează în fiecare an Campionatul European de Fotbal la București.

Însă nu văd nicio pregătire, program, evenimente premergătoare, de atragere a turiștilor/suporterilor care vor veni în Capitală. Lucrurile trebuiau gândite din timp. Din păcate, domnul Nicușor Dan nu are astfel de veleități în a ști cum să facă marketing administrativ, astfel încât străinii care vor veni să rămâne cu o amintire plăcută.' a conchis economistul Adrian Câciu, pentru DC News.

