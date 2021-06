Adrian Câciu: România a cerut greșit banii pe împrumuturi în PNRR. Ghinea nu a înţeles!

"România a cerut greșit banii pe împrumuturi în PNRR depus la Bruxelles. Asta ne va costa timp!

Din păcate domnul Ghinea nu a înțeles care este plafonul maxim al împrumutului care poate fi luat prin PNRR potrivit Reg 241/2021 astfel încât să nu fim puși în situația de a ne fi amânată aprobarea PNRR.Domnul Ghinea a pus 15 miliarde euro împrumut. Plafonul maxim era de doar 14,2 miliarde deoarece regulamentul este foarte clar: cuantumul împrumutului nu poate depăși 6,8% din VNB - ul statului membru pe anul 2019(venitul national brut care difera de PIB).

Ei bine VNB 2019 România a fost de 210 miliarde euro. Astfel cuantumul maxim al împrumutului pe care România îl putea solicita era de 14,2 miliarde euro. În total(granturi plus împrumuturi) România putea solicita 28,4 miliarde euro și nu 29,2 miliarde euro. Această greșeală va duce la întârzierea adoptării PNRR dar si la diminuarea sumelor solicitate de România. De unde se taie?", a scris Adrian Câciu pe Facebook.

PNRR, trimis la Bruxelles luni, 31 mai

România a depus oficial Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare la Bruxelles şi urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene, a anunţat, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, într-un videoclip postat pe Facebook, transmite Agerpres.



"Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adică în sistemul informatic al Comisiei Europene. La ora 15:30 am terminat de upload-at toate cele 240 de fişiere care înseamnă acum PNRR-ul, împărţit pe aproape 30 de capitole. Suntem aproape de capătul drumului, ca să zic aşa. În acest moment, România are PNRR-ul oficial depus. Urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene. Vom avea câteva luni în care vom primi scrisori de evaluare pe fiecare componentă, va trebui să decidem cum ţinem cont de aceste observaţii, astfel încât, la toamnă, să avem planul aprobat şi să mergem mai departe", a transmis Ghinea.

Planul va fi prezentat miercuri

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, varianta trimisă la Bruxelles, va fi prezentat public miercuri, 2 iunie, de la ora 16:00, de către premierul Florin Cîţu, vicepremierul Dan Barna, vicepremierul Kelemen Hunor şi ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

Acest articol reprezintă o opinie.