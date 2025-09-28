Descinderi masive în Capitală și în două județe: DIICOT lovește un grup acuzat de trafic de droguri, corupție și scurgeri de informații

O echipă mixtă formată din procurori și polițiști ai Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Poliţiei Capitalei a descins simultan la 43 de adrese.

Ancheta vizează destructurarea unui grup infracțional organizat acuzat de comiterea mai multor infracțiuni grave: trafic de droguri de risc și de mare risc, luare și dare de mită, dar și divulgarea de informații nepublice – un element care sugerează posibile legături între membrii grupării și persoane din interiorul instituțiilor statului. Surse judiciare au precizat că rețeaua ar fi funcționat de mai multe luni, având ramificații în mediul interlop din Capitală și în județele învecinate.

Potrivit comunicatului oficial transmis de DIICOT, anchetatorii au emis peste 50 de mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie duse la audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală, unde vor fi supuse interogatoriului pentru clarificarea rolului fiecăruia în cadrul grupării. Audierile se anunță maraton, iar anchetatorii vor decide ulterior dacă vor solicita instanței arestarea preventivă a suspecților sau alte măsuri restrictive.

Mascații au intrat la mai multe adrese

Operațiunea de duminică este una de forță, la care participă și Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi efective ale Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei și ale Direcţiei Generale de Jandarmerie a Municipiului București. Străzi întregi au fost blocate pe durata perchezițiilor, iar martorii au relatat că mascații au intervenit în forță la unele adrese.

Dosarul DIICOT scoate în evidență o combinație periculoasă între criminalitatea organizată și faptele de corupție, anchetatorii suspectând că gruparea ar fi beneficiat de informații confidențiale care i-au ajutat pe membrii săi să evite raziile și să-și continue activitatea ilegală. Surse judiciare nu exclud ca în zilele următoare să fie audiate și persoane cu funcții publice, pentru a se stabili cine a furnizat datele clasificate.