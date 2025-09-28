€ 5.0772
|
$ 4.3460
|
 
Data publicării: 14:36 28 Sep 2025

Descinderi masive în Capitală și în două județe: DIICOT lovește un grup acuzat de trafic de droguri, corupție și scurgeri de informații
Autor: Bogdan Bolojan

alexandru-balan-inquam-george-cali-2_90690700 Inquam Photos/ George Călin
 

Duminică dimineață, Bucureștiul și două județe din apropiere – Ilfov și Olt – au fost scena unei operațiuni de amploare coordonate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

 O echipă mixtă formată din procurori și polițiști ai Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Poliţiei Capitalei a descins simultan la 43 de adrese.

Ancheta vizează destructurarea unui grup infracțional organizat acuzat de comiterea mai multor infracțiuni grave: trafic de droguri de risc și de mare risc, luare și dare de mită, dar și divulgarea de informații nepublice – un element care sugerează posibile legături între membrii grupării și persoane din interiorul instituțiilor statului. Surse judiciare au precizat că rețeaua ar fi funcționat de mai multe luni, având ramificații în mediul interlop din Capitală și în județele învecinate.

Potrivit comunicatului oficial transmis de DIICOT, anchetatorii au emis peste 50 de mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie duse la audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală, unde vor fi supuse interogatoriului pentru clarificarea rolului fiecăruia în cadrul grupării. Audierile se anunță maraton, iar anchetatorii vor decide ulterior dacă vor solicita instanței arestarea preventivă a suspecților sau alte măsuri restrictive.

Mascații au intrat la mai multe adrese 

Operațiunea de duminică este una de forță, la care participă și Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi efective ale Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei și ale Direcţiei Generale de Jandarmerie a Municipiului București. Străzi întregi au fost blocate pe durata perchezițiilor, iar martorii au relatat că mascații au intervenit în forță la unele adrese.

Dosarul DIICOT scoate în evidență o combinație periculoasă între criminalitatea organizată și faptele de corupție, anchetatorii suspectând că gruparea ar fi beneficiat de informații confidențiale care i-au ajutat pe membrii săi să evite raziile și să-și continue activitatea ilegală. Surse judiciare nu exclud ca în zilele următoare să fie audiate și persoane cu funcții publice, pentru a se stabili cine a furnizat datele clasificate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Descinderi masive în Capitală și în două județe: DIICOT lovește un grup acuzat de trafic de droguri, corupție și scurgeri de informații
Publicat acum 28 minute
O tânără a parcurs 1.400 de kilometri pentru a vota la alegerile din Republica Moldova
Publicat acum 48 minute
De ce are ING întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale din Rusia
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Prinţul Harry sugerează că se doreşte "sabotarea" reconcilierii sale cu regele Charles al III-lea, tatăl său
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Oana Țoiu vorbește în fața unei săli goale la ONU
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close