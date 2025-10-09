€ 5.0953
Data actualizării: 20:08 09 Oct 2025 | Data publicării: 19:59 09 Oct 2025

Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Autor: Ioan-Radu Gava

marco-rubio_71117800 Foto: Agerpres
 

Departamentul de Stat de la Washington D.C. a publicat comunicatul privitor la întâlnirea lui Marco Rubio cu Oana Țoiu.

Tommy Pigott, purtător de cuvânt în Departamentul de Stat al SUA, a transmis un domunicat privitor la întâlnirea de ieri dintre Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe din România, și Marco Rubio, omologul său de la Washington D.C.

„Secretarul de Stat Marco Rubio s-a întâlnit ieri cu Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu. Aceștia au discutat aspecte ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniul apărării, energiei și securității la frontieră. Secretarul Rubio a recunoscut eforturile României de a respecta angajamentele privind cheltuielile pentru apărare și rolul său ca furnizor de securitate în Marea Neagră.

De asemenea, Secretarul și Ministrul Afacerilor Externe au discutat despre rolul companiilor americane în proiectele civile nucleare și de gaze din România, precum și despre oportunitățile de cooperare economică suplimentară“, a transmis, joi, Departamentul de Stat al SUA, prin vocea purtătorului de cuvânt Tommy Pigott.

