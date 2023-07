Denunț pe numele Gabrielei Firea la DNA

Europarlamentarul URS, Vlad Gheorghe, a anunțat că a depus plângere penală pe numele fostului ministru al Familiei, Gabriela Firea, pentru legăturile cu Ștefan Godei.

„Gabriela Firea trebuie să răspundă! Am depus denunț la DNA pentru abuz în serviciu împotriva senatoarei PSD, fosta ministră a "Familiei" care l-a avut angajat la cabinetul ei parlamentar pe Ștefan Godei, cel care deținea azilele groazei.

Am înștiințat procurorii anti-corupție despre fapta prevazută la articolul 297 C.pen. raportat la articolele 1 alin. (1) și art. 2 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Șoferul Gabrielei Firea este acum arestat, dar iată ce declara soția lui Pandele, mare șef la Voluntari, Ilfov unde erau torturați bătrânii de ani de zile:

„Sunt nevoită, din păcate, să repet ce am afirmat zilele trecute, în urma unor informații apărute în presă. Inculpatul din dosarul azilelor din județul Ilfov NU A FOST VREODATĂ ȘOFERUL MEU. Eu am același șofer de 16 – 17 ani, pe care îl cunosc toate instituțiile, toți jurnaliștii, toată primăria, tot Parlamentul etc.

Nici la Senat nu a fost șoferul meu, ci a deservit o perioadă colegii de la cabinetul senatorial,așa cum a făcut-o în toate instituțiile unde a activat”.

Gabriela Firea s-a autodenunțat, de fapt. După ce-a tot încercat s-o scalde că nu-l știa pe Godei, după ce toate firele din azilele groazei au dus clar către familia Firea-Pandele, senatoarea PSD a admis cu gura ei că a încălcat mai multe prevederi legale. Angajatul Godei nu putea fi șoferul "colegilor" în perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, trebuia să lucreze efectiv doar pentru Gabriela Firea - mic detaliu legal la care bag seama că baroneasa de Ilfov nu s-a gândit când a vorbit gura fără ea. Cel mai probabil, Firea a atestat în mod nereal prezența lui Godei la locul de muncă, prin semnarea foilor colective de prezență și neluarea măsurilor pentru sancționarea disciplinară, bașca prejudiciul din bani publici - salariul lui Godei timp de peste 2 ani.

Abia aștept să spună iar Gabriela Firea cum nu știa că Godei e angajatul ei la cabinetul de senator, nici nu-l cunoștea. Doar că acum le va spune procurorilor DNA.", a scris Vlad Gheorghe pe pagina de Facebook.

